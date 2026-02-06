Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

崔碧珈購入1749萬元逸璟·龍灣單位 單方面終止交易遭追討376萬元

社會
更新時間：15:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-06 HKT

崔碧珈4年前以1749萬元購入青龍頭逸璟·龍灣1座某單位，支付了1成訂金並提前佔用單位，買賣原訂於去年4月底完成，惟崔碧珈被指單方面終止交易，歸還單位，拖欠尾期佔用特許權費用等，昨遭屋苑發展商中國冶金科工集團旗下的子公司入稟高等法院，追討佔用單位費用、測量及還原單位費用等合共376萬元。

原告為Nan Hua International Engineering Company Limited，被告為崔碧珈。入稟狀指，雙方於2022年5月20日簽訂正式買賣合約，崔碧珈向原告買入青龍頭逸璟·龍灣1座某單位，作價1749萬元，支付了1成訂金，理應在去年4月底完成交易。雙方同日簽訂了特許權協議，容許崔碧珈在買賣完成前佔用單位，崔碧珈須分18期支付合共近126萬元特許權費用。

崔碧珈最終支付了首17期特許權費用，末期費用、9成交易餘款及5000元管理費逾期未付。到期當日崔碧珈在信箱單方面交還鎖匙，自願歸還單位，終止買賣。原告方遂發律師信，知會崔碧珈沒收訂金，追討特許權末期費用近7萬元、佔用單位費用334萬元、測量及還原單位費用34萬元，合共376萬元。

案件編號：HCA235/2026
法庭記者：陳子豪

