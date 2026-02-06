藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文

去年6月，聖保羅男女中學中四學生潘浠淳研發的AI醫療平台「藥倍安心」獲獎後，香港城市大學學生鄭曦琳於社交平台公開質疑，指該項目可能涉及請槍、違規使用病人數據及第三方版權資料，事件持續發酵近兩個月，引起社會廣泛關注。今日（6日），「吹哨者」鄭曦琳在其社交平台發文表示，因應「藥倍安心」的相關爭議，她於昨日被警方拘捕。據了解，經警誡後，鄭曦琳承認透個個人社交平台帳號發布「起底」帖文。

涉未經同意披露個人資料

鄭曦琳指，就「藥倍安心」爭議，她昨日以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。案件現已進入法律程序階段。基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。

被捕人帖文涉「起底」 披露住址等個人資料

據了解，受害人是中五生，受害人及其家人均會在網上發布自己的個人資料。於2025年6月，被捕人於網上發布帖文懷疑受害人所研發的人工智能軟件的真確性，期後事件於網上廣泛掀起熱話。

其後於2025年6月16日至10月13日期間，被捕人及另外兩名未知的社交平台用戶於多個社交平台「Threads」、「Facebook」及「Instagram」上發布針對受害人及其家人的人肉搜索「起底」帖文及評論，帖文內含有未經當事人同意底下披露了其姓名、學校、工作、家庭照片、社交平台用戶名稱及住址。因此受害人及其家人遭到了電話及電子郵件的騷擾，造成心靈創傷。受害人家人於2025年11月到個人資料私隱專員公署報案，案件其後交由警方調查。

於昨日11時29分，被捕人於長沙灣警署被捕。經警誡後，被捕人承認透個個人社交平台帳號發布「起底」帖文。案件交由港島總區重案組第2A隊接手調查。

threads@hmtwinter

爭議曾牽涉網絡欺凌指控

「藥倍安心」爭議源於該AI醫療平台被質疑並非學生獨立完成，疑似由美國AI公司參與開發。香港資優教育學苑調查後雖接納其為「原創概念」，但學生家長（名醫潘冬平夫婦）最終於2025年8月宣布自願放棄所有相關獎項。校方亦曾發聲明表示對第三方參與並不知情。

去年8月，潘氏夫婦發表聯合聲明，宣布自願放棄女兒潘浠淳因「藥倍安心」項目所獲獎項。聲明中強調，該平台為潘浠淳的個人原創概念，並指控鄭曦琳在社交媒體上對潘浠淳發動人身攻擊，包括對其外貌進行嘲諷及發表不當言論，例如以潘浠淳的照片加上「2025香港小姐選舉已完」標題，引發其他網民對其樣貌及身材的討論，稱構成網絡欺凌，潘浠淳因此承受巨大心理壓力。

另一方面，鄭曦琳回應指，「把我的用詞刻意扭曲成所謂的欺凌，卻完全避而不談我在揭發事件後所承受的大量、真正的人身攻擊與恐嚇」；她又稱「潘家這份聲明的真正用意，相信大家心中有數」。

「吹哨者」鄭曦琳昨日被警方拘捕。