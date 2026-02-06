巴士安全帶｜政府憲報今刊憲刪乘客須配用安全帶條例
強制佩戴安全帶的新法例於1月25日實施，惟實施不足一周需暫緩執行。執業律師、前立法會議員江玉歡質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。運輸及物流局經徵詢律政司法律意見後，決定盡快提交附屬法例以刪除條文，並廣納各界意見，待優化條文後再諮詢立法會。政府憲報今（6日）刊憲刪乘客須配用安全帶條例。
