巴士安全帶｜政府憲報今刊憲刪乘客須配用安全帶條例

強制佩戴安全帶的新法例於1月25日實施，惟實施不足一周需暫緩執行。執業律師、前立法會議員江玉歡質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。運輸及物流局經徵詢律政司法律意見後，決定盡快提交附屬法例以刪除條文，並廣納各界意見，待優化條文後再諮詢立法會。政府憲報今（6日）刊憲刪乘客須配用安全帶條例。

相關新聞：

巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會

巴士安全帶︱條文刪除前不會執法 運物局：將以附屬法例形式刊憲

巴士安全帶︱刪強制要求需「走程序」 期間仍須佩戴？議員律師料不會執法 惟安全起見應扣上

巴士安全帶︱江玉歡否認審議「發雞盲」：立法原意最初只涵蓋新車 不解如何「技術上不足」

巴士安全帶︱鄧炳強指可考慮是否增豁免條款 斥破壞安全帶「反社會行為」必嚴肅處理

前廳交流會︱陳茂波帶隊商主動對接「十五五」 回應安全帶風波官員問責：政府認真對待事件