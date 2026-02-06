政府公布運輸策略藍圖 網約車平台今年第四季營運 研究加大過海交通容量、增加泊車位

政府今日（6日）公布《運輸策略藍圖》，當中制定了6大策略，並提出25項建議。《藍圖》連同封面底面總共124頁，從香港的運輸基建布局、公共交通服務、新科技應用、便利市民綠色出行等提供了整全框架，臚列具體建議與行動綱領，為香港交通運輸至2040及以後的未來發展籌謀，並奠定堅實基礎 。

三大主題涵蓋六大策略

當局提出「享•旅程」、「連•都市」和「活•出行」3大主題，提升公共交通服務質素、促進城市的可持續發展，冀達致「落實以人為本、強化內聯外通、促進高效出行、擁抱綠色生活」的願景。

3大主題又細分成6大策略，包括「享•旅程」下的「樞紐匯聚，內外連通迎機遇」、「智慧綠色，多元交通利民生」；「連•都市」下有「數字管理，創新科技領發展」、「活用空間，優化基建增效率」；以及「活•出行」下的「綠色規劃，構建低碳生活圈」、「安全共融，健康活力樂出行」。

採「基建先行」規劃方針 廣泛應用AI技術

在策略部署上，當局會以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針，強化基建布局，並藉「以人為本」及多元綠色的原則，提升本港位居世界前列的公共交通系統，創造容量與效能以滿足需求及挑戰。

政府將與產、學、研各界合作，更廣泛應用人工智能及大數據等前沿技術，革新交通管理，以智慧科技賦能城市流動，提升整體運輸效率。同時，政府會推動主動出行模式，並大力推動新能源運輸，邁向碳中和目標，確保香港的可持續發展。

年内全線開通六號幹線 研港深西部鐵路延伸方案

運輸及物流局局長陳美寶表示，運輸是現代都市的基石，關係著本港的經濟發展、大灣區融合，及市民的生活日常。團隊按著最新的土地規劃，考慮了最新的科技發展制定了運輸策略藍圖，定出未來的工作目標、策略和方向，制定短、中、長期的措施，為香港的經濟發展謀動力，令市民的生活更便捷。

陳美寶亦介紹將於今年內實行的部分重點措施。首先，是將全線開通六號幹線，全力推展一系列鐵路和主要道路的項目；當局亦都會開展研究港深西部鐵路（洪水橋至前海）南向延伸的方案。並會在策略項目地點，例如洪水橋 、新田和紅磡等，規劃多元化的運輸交匯樞紐。

當局亦會在沒有交椅洲人工島的情況下，研究擴大過海交通容量不同方案的可行性，包括現有倡議的走線，或擴建現有道路、隧道。在啟德、東九龍、洪水橋/廈村新發展區，會推展智慧綠色集體運輸系統，其中啟德項目將在今年批出合約；而東九龍和洪水橋項目的第一階段，亦會在今年招標。

公共交通方面，陳美寶指會善用科技，為乘客提供工具、效率和公車服務，將於今年推出需求導向的智慧公車施行路線，目的是在現行公車服務之上，透過靈活調派車輛去照顧乘客需求。局方會與專營巴士公司探討不同應用場景，例如在偏遠地區，或客流分散時段。

目標首批持牌網約車最快在本年第4季營運

在規管網約車方面，局方表示，目標於2026年上半年將附屬法例交立法會審議，預計首批持牌網約車最快在本年第4季內開始營運。

記者：趙克平

攝影：盧江球

