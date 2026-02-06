Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地中介機構聲稱保證入讀高科院本科課程 VTC主席林健鋒：已上報教育局和內地教育部門調查事件

社會
更新時間：07:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：07:15 2026-02-06 HKT

深圳一間教育中介機構疑收高價為內地生製造假中學學歷，聲稱「保證錄取」，可入讀香港職業訓練局（VTC）轄下的香港高等科技學院本科課程。VTC主席林健鋒向《星島》表示，此為不實宣傳，已向教育局和內地有關教育部門上報，對事件進行調查。

林健鋒 : VTC和高科院會高度重視  將嚴格審核所有入學申請

林健鋒表示，若相關行為發生在香港，將交由執法機構審查，但由於涉事中介位於內地，需要時間進一步處理。他亦指，事件對院校造成困擾，VTC和高科院會高度重視並嚴謹處理，將循機制嚴格審核所有入學申請，「唔係人地畀張紙過嚟我哋就信」。至於是否要立即對所有學生的申請資料進行重新核查或復審，他稱，院校相關部門會處理此事。

選委界議員、立法會教育事務委員會主席劉智鵬認為是內地中介單方面造假，意圖利用虛假信息達到謀利目的，且中學學歷並不難查核，亦認為中介與學校勾結為少量個案，因串通學校的風險極高，情況應屬罕見，更形容該類中介「都幾狼」。

他續指，中介或因知悉八大院校把關嚴密，遂將目標轉向其他專上學院，並利用學生及家長對香港教育制度不熟悉，以院校審查較寬鬆等為由進行推銷，「純粹係中介喺内地亂吹」。他亦稱，此類事件很難完全預防，「壞人梗係做壞事啦」，只能多做防護措施，花更多功夫，仔細審查個案。

根據警方最新數據顯示，2022年1月至2025年11月30日，共接獲294宗涉及本地大專院校學生的懷疑虛假學歷案件。期間共拘捕68人，當中11人被起訴，6人罪成，3人保釋候審，1人獲撤銷控罪及1人未有應訊被通緝；其餘人士的個案仍在調查中。截至去年11月30日，已向內地相關部門轉介共21間懷疑內地的「黑中介」或中介人的資料予以跟進。

另外，教育局表示，虛假學歷嚴重影響香港專上院校招生工作及香港得來不易的國際聲譽，局方和各專上院校對此均採取「零容忍」的態度。

記者：曹露尹

