內地中介聲稱持VTC官方授權 ¥29.8萬人民幣保證入讀THEi本科課程 VTC否認

繼有多名內地生持假學歷報讀本港碩士學位被揭發後，部分中介機構瞄準市場，將業務轉向本科升學服務。有內地教育中介機構聲稱持有香港職業訓練局（VTC）的官方招生授權，推出香港本科入學方案，只要支付29.8萬元人民幣（折合約34萬港元）服務費，便可直接獲取香港或加拿大國際學校的學歷、高中成績單，並聲稱有合作渠道，「你們拿著成績單去就錄不了，我們拿著就能錄」，保證入讀VTC轄下的香港高等教育科技學院（高科院THEi）本科課程。VTC及高科院回覆稱，無授權任何機構代辦招生或報名事宜，對任何不實聲稱，保留追究法律責任的權利。

會為學生安排國際學校作為高中學歷背景 重做高中成績單

《星島》記者佯裝顧客，與深圳一間中介機構進行對話，報稱有一名正在讀高三、模擬考試僅獲324分的弟弟，詢問是否適合香港本科入學方案。中介直接回應：「可以走，有這個預算就行」，並表明會為學生安排一間國際學校作為其高中學歷背景，及重做高中成績單，「原來的成績單用不了一點」，且學校也需更換為國際學校，「等於是別的學校高中畢業」。

中介稱「不用去實地讀」 但需到深圳參加培訓

被問及是否需前往該國際學校就讀時，中介稱「不用去實地讀」，但需到深圳參加培訓，以面對高科院入學面試的審查，成績單亦由學校包辦，學生不用到場考試。當記者質疑特製成績單是否有效時，中介直言：「這是我們跟港校的事，不是你們操心的，有合作有約定，你們拿著成績單去就錄不了，我們拿著就能錄」。中介亦稱持有VTC的官方招生授權，並可轉授權給其他機構。

記者追問合作院校是否包括高科院，獲中介直接承認。但對於香港方面具體是哪所國際學校提供成績單，中介以「現在這個時間（香港學校）已經不接單」為由拒絕透露，並表示學校名稱須在簽約後才會告知。

中介聲稱每年均協助大量類似背景，即成績未達內地院校本科收生要求的學生到港升學。中介坦言，這類特製的國際學校成績單用途有限，「只做幾門成績」，除了用於指定香港院校的招生外，「基本沒啥用」，更指「懂行的人一看就知道，孩子沒在國際學校上過甚麼學」。

至於成績單的來源，中介表示「很好的國際學校，不會配合做成績單」，稱若需要今年9月入學，用加拿大安大略省中學文憑（OSSD）成績，搭配內地生身份申請更為合適。中介強調，這些成績單由「高科院認可的學校」發出，並暫定與加拿大一間學校合作。該校於截稿前未有回覆。

同時，中介亦介紹另一費用為10萬元人民幣（折合約12萬元港幣）的升學方案，先在職業訓練局就讀兩年高級文憑課程，再銜接高科院本科課程，聲稱畢業後可在港就業，月入兩萬多元，但要求高考成績須達「350分+英語80分」的基礎申請線，若高考分數「差幾分可以操作」，差十幾分則較勉強。

VTC回覆查詢時表示，沒有授權或委託任何機構代辦招生或報名事宜，亦沒有任何形式的「保證錄取」或「優先錄取」渠道，且涉事中介不是VTC的「協宣機構」。高科院亦表示，沒有與涉事中介簽訂任何合作協議，亦未透過任何方式或渠道與其合作，對於虛假學歷申請入學均採取「零容忍」態度，並嚴格審核所有申請人提交的入學資料。一旦發現任何違規行為，將按照相關規定嚴肅處理，包括撤回錄取決定或取消相關人士的學籍，並根據情況轉介相關執法部門再作跟進，絕不寬待。

