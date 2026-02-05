Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文員酒後損壞7枝工聯會選舉旗 官指行為不尊重選舉及候選人 非衝動犯案 判囚6周緩刑1年

社會
更新時間：16:24 2026-02-05 HKT
發佈時間：16:24 2026-02-05 HKT

28歲男文員去年11月在藍田用手屈曲及損毀7枝印有「工聯會」或「余邵倫全力支持鄧家彪」字樣的工聯會選舉旗，他今於觀塘裁判法院承認1項刑事損壞罪。辯方求情指被告因工作不如意借酒澆愁，受酒精影響而犯案。署理主任裁判官鍾明新接納無證據顯示案件涉及政治因素，但被告行為對選舉及候選人「好唔尊敬」，而且被告損壞共7枝旗幟，並非一時衝動，終判囚6星期、緩刑1年，另須向工聯會賠償665元。

CCTV揭被告損毀7枝選舉旗

被告萬鈞浩，被控於2025年11月20日在藍田碧雲道近德田A停車場及德禮樓附近欄杆，無合法辯解而損壞屬於香港工會聯合會的7枝選舉旗，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，案發前一日，觀塘區議員余邵倫和工聯會職員在案發地點的欄杆，放置了4枝寫有「工聯會」及3枝「余邵倫全力支持鄧家彪12月7日投票支持1號」的選舉旗幟。及至案發當日早上，余邵倫發現上述7枝旗幟被損壞，於是報警。警方翻查閉路電視，發現當日凌晨1時許，被告曾用力屈曲7枝旗桿。被告被捕後，在警誡下承認受酒精影響而犯案。

官指被告非一時衝動對選舉不尊重

辯方求情時，指被告因工作不如意及找不到傾訴對象，下班後飲酒，受酒精影響而在回家途中損壞涉案旗幟，案件不涉及政治目的，被告過去沒有案底及坦白認罪，亦願意作出賠償，望法庭考慮判處罰款或社會服務令。

鍾官則指，被告損壞7支旗幟，並非一時衝動，認為他是有意圖損壞相關旗幟，雖然接納被告醉酒，也沒有證據顯示涉及政治目的，但其行為對選舉及候選人「好唔尊敬」。鍾官指案情嚴重，但考慮到被告認罪及願意賠償，本案屬初犯及受酒精影響等，終判囚6星期、緩刑1年，並下令被告須向工聯會賠償665元。

案件編號：KTCC2370/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
9小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
7小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
4小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
00:40
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
4小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
5小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
8小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT