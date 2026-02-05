Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

考牌不合格圖以600元人民幣賄賂考官 內地貨車司機認罪判囚8個月

社會
更新時間：14:35 2026-02-05 HKT
發佈時間：14:35 2026-02-05 HKT

47歲內地貨車司機日前來港考商用車輛駕駛考試時，疑因犯嚴重錯誤而不合格，他其後涉嫌用600元人民幣賄賂考官圖合格，考官拒絕並即時告發。司機今（5日）於屯門裁判法院承認一項向公職人員提供利益罪，被判入獄8個月，賄款被充公。求情時司機稱首次來港，不熟悉香港。裁判官覃有方指，廉潔守法乃香港重要價值，公職人員不能接受茶錢或好處，任何人亦不可行賄。

覃官判刑時表示，廉潔守法乃香港極為重要的價值，本港公職人員不能接受茶錢或好處，任何人亦不能行賄。被告因為考試時犯嚴重錯誤而不合格，其後企圖賄賂考官，使案情更為嚴重。覃官念及被告於首次提堂便即時認罪，節省法庭時間，認罪扣減後判囚8個月。

被告展四周，報稱司機，被控於2026年2月3日，無合法許可權或合理辯解而向公職人員，即政府運輸署一級考牌主任劉國光，提供600人民幣現金饋贈，作為劉在駕駛測驗給他及格的誘因或報酬。

辯方求情指，被告任職貨車司機，月入約8000元人民幣，其妻子是護理員，而20多歲的子女仍然在學，被告另須供養母親及岳母。被告因工作所需而報考中港車牌，當時因一時衝動犯案，現在深感後悔。

案件編號：TMCC 248/2026
