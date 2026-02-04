涉非法向同袍借貸14萬元 高級督察自辯稱懷疑患癌兼因父親跌傷才借款 重申有能力還款

44歲高級督察涉向同級同袍訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙對方貸款13萬元，另向下屬警員表示家人患病須做手術，向他借貸1萬元。涉案高級督察被廉署控告欺詐及訂明人員接受利益罪，他今於觀塘裁判法院出庭自辯，稱向同袍借款時，有表明物業業權與自己無關，又指因父親跌倒及懷疑自己患癌，或須施手術而向下屬借款，而自己案發時月入12萬元，絕對有能力還款。案明續審。

擔心遲交房貸遭銀行要求即時還款

被告鄧俊豪，被控於2023年11月12日至11月20日期間，在香港藉作欺騙，即向郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭俊希給予13萬元的貸款；及於2024年1月7日，身為訂明人員、即警務處高級督察，未得行政長官一般或特別許可而從警員黃榮立獲得1萬元的貸款。

被告今被裁定兩項控罪表證成立，他出庭辯稱向郭俊希借款13萬時，有表明所住物業的業權與自己無關，而他只是擔心遲交房貸會遭銀行要求即時還款，所以才向郭借款。

此外，郭稱被告在2024年1月僅還款5萬元，被告當時表示因家人要做手術而未能還餘下的8萬元；黃榮立則稱被告同年1月7日稱家人要做手術，而向黃借錢。

父親跌傷加上懷疑自己患癌而借錢

被告今展示母親在2024年1月發送給他的一張相片，指相片顯示父親受傷，稱當時父親跌倒及傷勢嚴重，故他考慮到父親可能需要做手術，但因父親為人守舊及認為可以自行痊癒，故拒絕入院治療。被告又稱，當時亦因本身的痔瘡問題，加上與父親意見不合而影響情緒，有嚴重大便出血問題，因而懷疑自己患癌，但他出於尷尬而沒有向黃說明患癌疑慮。

被告另展示今年1月的入息證明，顯示他的基本月薪約為9.9萬元及有2萬元的房屋津貼，若非因停職而須扣減約3萬元資金，其案發時月入約為12萬元。被告重申絕對有能力還款給郭和黃，但因本案而停職後，他為了避嫌才沒有向2人還款。

案件編號：KTCC2545/2024

法庭記者：王仁昌