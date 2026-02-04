參與荃灣非法集結 26歲青年重審後非法集結及違反《禁蒙面法》罪成 判囚12周

26歲男子2019年11月在荃灣參與非法集結，並於期間配戴面罩，因而被控非法集結及違反《禁蒙面法》共兩罪。他於2021年審訊後罪脫，惟律政司上訴得直，發還重審後他被裁定兩罪成立。裁判官劉淑嫻今判刑時，指案發時約有200人非法集結及堵路，但沒有暴力行為或針對高風險建築，被告亦非主導角色，加上他由罪脫變為監禁，當中承受壓力，酌情減刑後判囚12周。

重審後被定罪年過21失勞教中心判刑選項

被告為26歲葉澤深，他被控1項參與非法集結罪及1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，指他於2019年11月12日在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街參與非法集結，及身處非法集結時使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即一個面罩；同案被告陳皆橋亦被控相同罪名，經審訊後罪脫。

辯方今求情時，提到被告事後有所反思，承諾日後奉公守法，而他亦對感化官坦白曾因生意決定錯誤而破產，也曾因壓力服食大麻，但承諾日後不再接觸這些危險藥物。

辯方另提出案件存在延誤，但劉官指被告在律政司上訴得直後，曾再就此上訴至終審法院，某程度上被告有份造成延誤。辯方同意，但指被告如果原審時裁定罪成，當時年僅21歲的被告仍有勞教中心等其他判刑選項，望法庭酌情減刑。

官判刑指非主導角色且重審後定罪承受壓力

劉官判刑時，提到被告過去無案底，背景報告透露被告曾在財務公司任職經紀，但因借款30至40萬投資虛擬貨幣失利而破產，後來從事舞台燈光工作。

劉官指，案發當日約有200人非法集結，並以雜物堵路及與警方對峙，但無證據顯示集結人群有暴力行為，而非法集結時長約46分鐘，警方曾舉藍旗警告及發射3至4枚催淚彈驅散人群，惟示威者對抗程度相對不激烈，亦非針對任何高風險建築、公共機關或造成財物損失。

劉官指，被告被捕時，他身上被發現索帶，但沒有攻擊性物品，他並非主導角色，而是便利、協助、推動其他人參與集結或自己參與集結。考慮到被告曾被判罪脫，但重審後罪成及面臨監禁，劉官接納被告在4年來承受壓力而酌情減刑，但因被告有份造成案件延誤，故不就案件延誤再額外減刑，最終就兩罪判處被告入獄12周。

案件編號：WKCC2319/2020

法庭記者：王仁昌