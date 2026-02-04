14歲女童Boxing Day拒交往要求遭強姦 男友友人同被襲 兩青少年認3罪候判

14歲女童3年前Boxing Day拒絕17歲無業男子的表白，其後被帶到時鐘酒店房間強行性交，她逃離現場後遭目睹她擁抱男朋友，無業男與14歲男友人遂上前質問並毆打其男朋友及男性朋友，其男朋友一度被打至昏迷倒地。兩人今在高等法院承認強姦、普通襲擊及有意圖傷人罪，法官譚耀豪將案押後至2月25日判刑，期間為他們索取教導所、勞教中心、青少年罪犯評估專案小組及背景報告，另特別表明他們很大可能會判監。

X拒陳交往要求後被帶往酒店強姦

兩名男被告依次為L.Z.X.及陳栢樂。陳栢樂被控於2023年12月26日在旺角上海街512號東方酒店強姦14歲女童X；L.Z.X被控於同日在上海街襲擊何姓男子；L.Z.X.及陳栢樂被控於2023年12月26日及27日有意圖而對衛姓男子造成身體傷害。

本案案情指，14歲女童X在案發前數月，透過朋友認識L.Z.X.及陳栢樂等人，2023年12月26日晚上X與女性朋友在旺角消遣時，遇上陳栢樂與其一群朋友，結伴前往某大廈天台聊天及吸煙，X的女性朋友先行離去，陳栢樂一行人建議前往時鐘酒店繼續聊天。陳栢樂於途中一直拖X手，要求X成為其女朋友，但X拒絕。X嘗試抽手，但陳仍然緊握不放。

陳栢樂與X先行前往旺角東方酒店，L.Z.X.等朋友其後跟隨而上，陳在L.Z.X.等人面前，把X拉至床前，並在被窩內擁抱及親吻她。當陳開始脫去X的褲子時，X說不，但陳則說：「你覺得你走到？」，陳隨即脫去X的褲子。X表示她當時不斷表示拒絕，但因聽聞陳「好惡」又怕被毆打，而不敢離開酒店房間。

男友遭陳拳打腳踢昏迷倒地

陳戴上安全套後把陽具插入X的陰道，與X進行約5分鐘性交，期間X不斷掙扎，並透過手機向契哥發送訊息求助，表明她不願意與陳發生性行為。陳其後除下安全套，與X進行無套性交，X持續掙扎並閃避，直至職員敲門稱夠鐘交房時，陳遂停止性交，X亦趁機跑走。

X在時鐘酒店樓下看到何姓男性朋友及衛姓男朋友，陳栢樂目睹X擁抱其男朋友後，質問衛是誰，衛指他是X的男朋友，L.Z.X.及陳栢樂便多次拳打衛頭部，何欲阻止他們打鬥卻反被L.Z.X.三度拳打腹部及推撞右胸，令何失平衡撞向商舖鐵閘。陳以右臂箍住衛的頸部，強行把衛帶往附近公園繼續對衛拳打腳踢。

L.Z.X.及陳栢樂強行把衛的頭部撞向金屬欄杆，拳打腳踢至衛俯臥在地並失去知覺。何到場並要求L.Z.X.及陳栢樂停手，否則衛可能會被他們打死，兩人停止襲擊並離開。X期間到地鐵站會合其他朋友，帶他們到公園拯救男朋友，其後何報警。何、衛兩人被送往廣華醫院急症室，衛的頭臉眼嘴均受傷，同日出院。醫生發現X的私處並無損傷，但法證報告指X的短褲、內褲、外陰部位均檢出有陳的精斑。

陳認與未成年X性交但稱無強姦

L.Z.X.於2023年12月28日到旺角警署自首，他在警誡下稱：「我有份打嗰兩條仔，我無其他嘢講」，陳栢樂在2024年1月17日被捕，他在警誡下稱：「我知佢未夠秤，我係有X佢但我無強姦佢」，他在錄影會面中談及X自行脫下褲子與他性交，全程未有反抗。

辯方求情時指，現年16歲的L.Z.X.在本案主動自首，坦誠承認他曾毆打何衛兩人，他在2024年12月28日完成勞教中心的刑期；現年19歲的陳栢樂則有13項案底，包括與16歲以下女童非法性交、有意圖傷人等，現正在教導所服刑中，仍未知何時完成服刑。辯方另指陳栢樂患過度活躍症，曾在2022年到瑪嘉烈醫院求醫。

案件編號：HCCC165/2025

法庭記者：劉曉曦