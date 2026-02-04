檢討寄養家庭替假機制？勞福局：「寄養服務津貼」會發放予替假服務家庭

近年寄養家庭數目持續減少，令有需要的兒童難以獲得配對。身兼社聯主席的選委界立法會議員管浩鳴今日（4日）在立法會大會上提出口頭質詢，詢問會否考慮檢討寄養家庭的替假機制。勞工及福利局局長孫玉菡表示，如寄養家長請假而無法照顧寄養兒童，該名兒童會獲安排到其他寄養家庭，寄養服務津貼會發放予提供替假服務照顧該名兒童的寄養家庭。

定期會向寄養家長發放服務津貼和獎勵金

孫玉菡表示，社署定期向寄養家長發放服務津貼和獎勵金，包括「寄養兒童生活津貼」及「寄養家長服務獎勵金」，同時向照顧有特殊需要或6歲以下兒童的寄養家庭提供額外獎勵金。當兒童獲安排入住寄養家庭，該寄養家長亦會獲發一次性初次入住津貼。有關津貼和獎勵金每年均會按綜合消費物價指數調整。

他又指，若寄養兒童經個案社工安排暫時離開寄養家庭回家留宿度假，「寄養家長服務獎勵金」及「額外獎勵金」均會繼續如常發放予寄養家長而不會扣減，「寄養兒童生活津貼」則會按兒童暫時離開寄養家庭的日數相應扣減。他續指，如寄養家長請假而無法照顧寄養兒童，該名兒童會獲安排到其他寄養家庭。期間，寄養服務津貼會發放予提供替假服務照顧該名兒童的寄養家庭。

管浩鳴詢問會否考慮檢討寄養家庭的替假機制。資料圖片

孫玉菡表示，寄養服務津貼會發放予提供替假服務照顧該名兒童的寄養家庭。資料圖片

登記成為寄養家庭數目已增至1112個

孫玉菡指，政府於2024年4月起調高寄養家長服務獎勵金。普通照顧獎勵金由每月約5,000元增加至約11,000元，緊急照顧獎勵金由每月約6,600元增加至約13,000元。而登記成為寄養家庭的數目已由2023至24年度的978個，增加至2025至26年度，截至2025年底的1,112個，升幅約14%。而社署定期舉行「寄養家庭服務獎頒獎典禮」，表揚寄養家庭對寄養兒童的付出和貢獻，鼓勵更多有心人加入寄養服務。

管浩鳴追問現時申請程序繁瑣複雜，政府有否新方法，鼓勵更多人願意加入寄養服務。孫玉菡表示，寄養家長並不容易，需有愛心，當局留意到不少寄養家長年紀漸大，故政府在2024年重大決定，提升寄養家長服務獎勵金，希望通過一系列舉措讓市民重視和認同寄養家庭，及吸引有志人士放下擔憂加入服務，藉此保持寄養家庭數目。他續指，寄養家庭數目有增長，2024年到2025年間，有229個家庭加入寄養服務，對此政府感到鼓舞，多謝相關家庭支持。

至於政府可否嘗試向單身人士提供訓練及便利，孫玉菡表示政府有新做法，在2024年提出推行「1+1」組合形式招募寄養家庭，即家長及其親友一同申請。措施推行至今不足兩年，已經有11個「1+1」組合 ，在措施起步階段都要穩妥推進，隨著有愈來愈多實踐經驗後，可以繼續用好「1+1」政策，讓不一定是二人已婚的家庭，都有機會成為寄養家長。

記者：李健威