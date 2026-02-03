高級督察涉非法向同袍借貸14萬元 同袍供述被告稱遭銀行call loan 出於同理心而借款

44歲高級督察涉向同級同袍訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙對方貸款13萬元，及另涉未經許可向下屬警員借貸1萬元，被廉署控告欺詐及訂明人員接受利益罪。案件今於觀塘裁判法院開審，同袍供稱涉案高級督察表示遭銀行要求即時還款，「因為知道被告有小朋友，如果被收樓，佢嘅處境會好徬徨」，所以出於同理心而借款，而至今對方仍欠他8萬元。案件下午續審。

被告鄧俊豪，被控於2023年11月12日至11月20日期間，在香港藉作欺騙，即向郭俊希訛稱遭銀行要求他即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭俊希作出作為，即給予港幣13萬元的貸款，導致被告獲得利益，或郭蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

證人指被告聲稱遭銀行call loan商借10萬

被告另被控於2024年1月7日，身為訂明人員、即警務處高級督察，未得行政長官一般或特別許可而接受利益，從任職警員的黃榮立獲得一筆港幣1萬元的貸款。

郭俊希稱出於同理心才借款予被告。王仁昌攝

高級督察郭俊希供稱，他至今加入警隊13年，他於2018年至2022年期間駐東九龍衝鋒隊，並於當時認識被告，而當時被告擔任署理總督察一職，兩人只有工作上的交流，並非朋友。2022年，郭調到黃大仙特遣隊，被告後來亦調到黃大仙警區，兩人之間的交流仍限於工作層面，2人雖然同屬黃大仙警區足球隊成員，但除了足球活動以外，2人也不會見面。

郭續稱，2023年11月12日，被告發WhatsApp訊息表示有事商討，被告其後在電話中聲稱「因為債務問題而要call loan」及向郭借款10萬元，2人掛掉電話後，被告發送銀行戶口號碼，郭便轉賬了10萬元給被告；郭理解，當時被告因為房屋方面，遭銀行要求還債，但郭對被告房貸並無認知，也沒有追問被告細節。

證人擔心一旦收樓被告處境徬徨故借款

及至11月20日，被告再次聯絡郭。郭供稱，被告表示就11月12日提到的事情，仍須3萬元，於是郭再轉賬了3萬元給被告。郭指他理解被告有機會因債務問題，遭銀行收回物業，「雖然我同被告關係只係同事，但係因為知道被告有小朋友，如果被收樓，佢嘅處境會好徬徨」，所以出於同理心才借款給被告。

根據控辯雙方承認事實，被告太太於2022年9月向中國建設銀行申請樓宇按揭及獲批約763萬元，其後被告太太每月還款約3萬元，期間一直依期還款，而建設銀行也從未要求被告太太提早還款。

郭供稱，自己借款給被告後，被告一直未有還款。直到2024年初，郭向被告發WhatsApp訊息，指臨近新年及須繳交稅款，故希望被告分批還款。被告其後在1月12日至14日分數次還款給郭，共計5萬元，當時被告稱其家人須做手術，所以未能還上餘款。郭稱他其後有再催促被告歸還餘下的8萬元，但直到今天，被告仍未還款。

案件編號：KTCC2545/2024

法庭記者：王仁昌