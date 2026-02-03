狗隻入食肆｜年中批出500至1000牌照名額 格鬥犬不得內進 禁狗隻上枱 火鍋及烤肉店無份

寵物經濟近年帶來新商機。新一份《施政報告》宣布放寬《食物業規例》，讓食肆申請牌照容許狗隻進入餐廳，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。環境局和食環境署今日（3日）就新措施舉行技術簡介會，介紹相關細節。

政府發言人表示，首階段申請會推出500至1000個牌照名額，申請費用140元，若修訂法例通過，最快今年六月批出首階段申請，如申請超額將以抽籤分配。基於安全考慮，將不接受火鍋店和烤肉店申請。

狗隻不可使用餐廳可重用餐具

法例擬規管食肆和攜狗人士，﻿﻿須以不超過1.5 米長的牽引帶控制狗隻，由成人握持或綁在固定附着物上；「已知危險狗隻」和「格鬥狗隻」不得進入食肆，違反者可被判處第3級罰款（10,000元）、每日另加300元及監禁3個月。

至於獲批准的食肆，須在入口當眼處張貼指定樣式標示，讓顧客作知情選擇；不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具，以確保人和狗的餐具有明確區分；不得容許狗隻上餐桌，以防止狗隻接觸餐具和食物；不得在處所內烹煮或準備狗隻食物，但可以供應預先包裝的狗隻食物和讓顧客自備狗隻食物；不得在餐桌上烹煮或加熱食物，以免狗隻失控時造成安全風險。

12個月內3次違反條件會被取消批准

如果食肆12個月內3次違反狗隻相關牌照條件，會被取消容許狗隻進入的批准、且一年內不得再申請讓狗隻進入食肆，但一般不影響其原有食肆牌照。發言人表示，首階段申請批出後半年，即最快今年底，會接受下一階段申請，惟會視乎社會接受程度及反應決定最終獲批牌照的上限。

至於人和狗的食物，政府表示為確保人的食物安全，不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物、狗隻亦禁止使用餐廳的可重用餐具，以確保人和狗的食物和餐具得以區分。若餐廳採用開放式廚房，與該廚房相連的吧枱座位不得容許顧客攜狗就座。此外，倘狗隻在餐廳內便溺，需即時徹底清潔及消毒。

記者：陳俊豪

