狗隻入食肆｜謝展寰：目標年中批出首輪申請 食環署上半年加快審批露天座位拓商機

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今午（29日）舉行政策簡報會，環境及生態局局長謝展寰表示，未來其中一個工作重點是落實《施政報告》的寵物友善措施，解除實施逾30年的法例禁令，讓經營者可以申請容許狗隻進入食肆，市民也有所選擇，目標在今年年中批出首輪申請。他亦透露今年上半年，食環署會聯同各政府部門開始採用新模式，加快審批食肆露天座位申請，希望助力業界開拓更多商機。

推動本地食品產業發展 深化內地合作

謝展寰續稱，當局會大力推動本地食品產業發展，通過進一步深化與內地合作，增加獲准輸往內地的香港製造食品種類，以推廣「香港食品」品牌，強化香港作為食物樞紐的角色。 至於環境衞生方面，當局會繼續投放資源和善用科技提升工作成效，以保障市民健康，其中食環署聯同屋宇署會在今年上半年推出優化處理樓宇滲水流程的先導計劃。

何俊賢促政府嚴厲打擊寵物走私問題

民建聯何俊賢表示，內地近日公布的狂犬病數字有上升趨勢，244宗確診個案中，有233宗人類死亡個案，死亡率達95％，而香港近年經常討論「寵物自由行」，帶寵物進入大灣區，縱然大家都想這樣做，但政府必須向公眾說明，可能之後香港與其他非疫區對接衍生其他問題，且會面對狂犬病的風險等。他亦關注走私寵物問題，促政府要嚴厲打擊，然後尋找其他方法令寵物自由出入。

謝展寰感謝議員的提醒，會做更多的解說，且為何寵物來港要檢疫，正是明白狂犬病控制的問題，都希望透過科技協助寵物出入內地，亦會減少走私的情況。

梁進促改進申請牌照 關注水貨海鮮隱患

自由黨飲食界梁進表示，縱使當局近年優化了很多飲食界相關牌照申請，但業界仍然認為申請牌照具複雜性，希望有更多改進，特別是標準清晰度上。他亦稱，近來不少水貨客會帶海鮮，由內地偷運來港，在很有名氣的網購平台可以買得到，關注食品安全可如何實行。

謝展寰強調，發牌制度已做了很多優化，包括業界可聘論專業人士去核證，然後由政府發牌，認為業界可控制何時取得牌照，只要要求專業人士做快一點即可，政府不會阻礙發牌，呼籲業界遇上任何困難可以再反映及討論，當局願意提供協助。

食物安全中心食物安全專員黃宏表示，非常關注水貨偷運食物事件，故在零售層面做很多抽檢作檢查，亦有與海關進行聯合行動，阻截偷運的情況。

記者：郭詠欣