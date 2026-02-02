保監局前執董涉脅迫保誠高薪聘請其媳婦 法律總監供稱保監局僱員須避利益衝突及濫用職權

61歲保監局前執行董事許美瑩涉以公職施壓，脅迫保誠以高薪聘請其32歲媳婦；其媳婦亦涉在商討薪酬期間，聲稱能為保誠提供保監局的內部消息，2人被廉署起訴串謀公職人員行為失當等罪。2人不認罪，案件今於東區裁判法院開審，保監局時任法律總監供稱，保監局主席及行政總監與保誠代表開會後，得悉保誠內部調查結果牽涉到許美瑩的家人，他進行初步評估後，轉介執法部門處理。下午續審。

許美瑩案發後無再與保監局續約

被告為許美瑩、前保險業監管局執行董事，及其媳婦陳芷慧，2人同被控一項串謀公職人員行為失當罪。控罪指，2人約於2022年9月21日至2023年3月10日一同串謀利用或允許他人利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠有限公司及保誠保險有限公司聘用陳，並以更高的薪酬待遇聘用陳。

許美瑩另被控一項交替控罪、即公職人員行為失當罪，控她於上述同日不當地利用其公職外，亦沒有避免利益衝突及向保監局申報利益衝突。

次被告陳芷慧（右）。何家豪攝

保監局時任法律總監郭家華（Peter Gregoire）。何家豪攝

控辯雙方承認事實透露，許美瑩自1990年加入保監局前身、即保險業監理處，至保監局於2017年取代保監處，許美瑩繼續在保監局工作，擔任長期業務部執行董事；直到2023年6月，許美瑩未有再與保監局續約。

保監局僱員須避免利益衝突及濫用職權

保監局時任法律總監郭家華（Peter Gregoire）供稱，2023年5月29日，他與保監局主席姚建華及行政總監張雲正一起出席會議，而保誠代表亦出席了該會議，並在會上向保監會透露保誠一宗內部調查結果，而該內部調查有關保誠時任財務總監田弘諾（James Turner）處理的招聘程序，而事件牽涉到許美瑩的家人。

郭家華續稱，當時保誠的內部調查引起保監會一方關注，及後亦循保監會內部舉報機制，由他本人對有關許美瑩的行為進行初步評估，最終轉介執法部門跟進。郭家華又指，他進行內部評估時會考慮保監局內部守則，僱員應確保行為不會損害保監會聲譽或影響其公正執行職務，而為了良好管治及維持公眾信心，避免個人及其家人與證監會之間的潛在利益衝突是非常重要，更不可為着個人利益而濫用職權。

案件編號：ESCC637/2024

法庭記者：王仁昌