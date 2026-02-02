請槍考TOEFL以符合嶺大畢業要求 內地女生囚3個月 官指以騙來資格搵工進修如同洗黑錢嚴重

嶺南大學學士學位銜接課程2名內地生前年虛報托福（TOEFL）英語測試及格，從而獲批畢業。其中22歲女學生早前承認企圖以欺騙手段取得服務罪，案情指她向學校謊報在柬埔寨應考TOEFL並及格，遭揭發後稱因病才「請槍」代考試。她今於屯門裁判法院被判監禁3個月。裁判官覃有方判刑時關注若以欺騙所得的資格，再度申請工作或其他課程，就如同洗黑錢般構成「Qualification-laundering(漂白虛假學歷)」，性質更為嚴重，法庭不能接受如此行為，須判處具阻嚇性刑罰。

報稱居住內地福建的22歲女學生黃鑫怡，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。控罪指她於2024年5月27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即批准她畢業，並授予她公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

以欺騙所得資格進修搵工構成洗黑錢

覃官指，案件涉及專上學院教育要求，其中包括學生誠信，被告於本案中缺乏合格成績而作謊報，比一般文章抄襲更為嚴重。鑑於同類個案與日俱增，專上院校亦增配人手和資源核實。覃官認為因不同人士嘗試欺騙院校而導致資源浪費，亦對真正有考試的學生不公。

覃官關注被告申請浸會大學碩士課程時，英語水平是否達標，擔心可能涉及欺騙浸會大學，「咁就罪加一等喎」。覃官形容，若有人以欺騙手段獲取資格，再利用該資格申請工作或課程，就如同洗黑錢「將唔見得光嘅錢變得見光」，構成「Qualification-laundering（漂白虛假學歷）」，性質更為嚴重。辯方解釋，被告當時獲浸會大學「有條件取錄」，只需在入學前取得及格即可。覃官接納辯方指無證據顯示被告欺騙浸大，但指出被告於2024年中作申請，當時她的英語水平未達標，未能肯定可成功從嶺南大學畢業。

遭揭發後仍撒謊掩飾無真誠悔意須判監

覃官其後引述社會服務令報告，指被告悔意流於表面，其根深蒂固的價值觀扭曲，為一己私利而走捷徑，感化官認為被告不適合社會服務令。辯方坦言被告遭學校揭發後曾撒謊掩飾，是一錯再錯，但強調被告適時認罪，事後曾參與學校義工活動，又指被告價值觀或受內地成長環境影響。覃官隨即詢問辯方，是否指內地人的價值觀就是找人代考，覃官不認同辯方說法，相信內地有認真學習的學生。

辯方力陳報告內容有誤，望法庭不納入考慮，又指被告的簽證有效期至今年11月，可履行社會服務令。覃官指案例反映真誠悔意屬社會服務令的考慮因素，終採納報告建議，認為被告無真誠悔意，必須判以阻嚇性刑罰。

成績單相片不符真人惹校方懷疑追查揭真相

案情指，黃是嶺大公共管理及智慧管治系4年級學生，課程屬自資性質，入學要求為持有副學士及高級文憑學歷，惟入學後須證明英語能力達托福成績87分或以上，或雅思（IELTS）成績達6.5分或以上，方能畢業。

黃在2022年9月入讀該課程，原定2024年畢業。校方於2024年5月27日收到黃經電郵提交的托福成績表，發現考生照片與黃外貌不符。翌日（27日）學校職員召見黃時，黃聲稱5月在柬埔寨考托福，成績表的考生照片是黃本人，惟因覺照片拍得不太好看，故修改了照片。學校職員隨後聯絡托福機構，檢查黃的考試資格，終揭發本案。黃及後撰寫報告，承認請人代她考托福。

警誡下認連考4次不及格請槍代考一擊即中

黃在2025年2月8日被捕，她在警誡會面稱曾應考托福及雅思4次但成績不達標，得悉在柬埔寨考試比較容易獲取好成績，故安排到柬埔寨考托福。惟當日到達柬埔寨試場後，因病感不適，其後一名不知名者聲稱能以300元美金在柬埔寨請人代她考托福，最後收到成績表，她不認識考生照片中的人，故將照片修改成自己的樣子。

同案另一名24歲無業男被告賈鵬，報稱居住於內地深圳，早前承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪，被判處入獄3個月。控罪指，他於去年5月21日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示他己取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即以批准他畢業，並授予他公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

案件編號：TMCC2408/2025

法庭記者：雷璟怡