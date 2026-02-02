港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...

貴金屬價格近日屢破頂，金價早前破頂高見每盎司5,600美元，不少市民急急腳前往收金店放售圖利。一名男子昨午（1日）在社交平台Threads發文，指自己由年少起持續約15年購入金幣及金粒儲蓄，總值按現價計約350萬元，惟近日發現所有黃金不翼而飛，其後獲母親承認已將黃金變賣，用作替其弟弟支付置業首期，事件引起網民廣泛關注及熱烈討論，帖主今早（2日）再更新帖文，結局更是峰迴路轉。

金價高企 母親變賣幫細佬畀首期

事主昨在帖文中表示，自畢業後一直每月購入金幣，工作後收入增加，近年更以半兩金粒形式儲蓄，所有黃金一直存放於家中夾萬，持續約15年。直至上星期金價高企時，他有意出售部分黃金，回家查看才驚覺全部不見，「單都無埋」，其後才得知黃金已於近期金價高位時被母親變賣。他引述母親解釋，指款項用作協助弟弟支付結婚置業首期，並稱弟弟日後會慢慢償還。

父親斥事主「為咗錢大吵大鬧」 擸刀要求「以後唔好返嚟」

事主不滿，直言：「我自己都未買樓，點解要幫細佬買樓？」其母親則回應「細佬就快結婚一定要有樓」，並叫事主「再儲過」。雙方其後發生激烈爭執，事主更指父親情緒激動，突從廚房取刀要求他離家「以後唔好返嚟」，更斥事主「無諗過為咗錢喺度大吵大鬧、完全唔為細佬做少少嘢」。

警告倘三天內不歸還將報警並報東張

弟弟稱「可以討論」 事主：啲金係我，討論乜嘢？

事主最終收拾個人物品，暫住酒店，傷心欲絕，「我好心痛、我自己都想買層樓、個心好似空咗咁」，而現時尚有約80萬元儲蓄。他亦上載與胞弟的WhatsApp對話，稱「從來無允許你哋變賣、據為己有」，並警告倘三天內不歸還，將報警並報東張。

其胞弟回應稱「We can dicuss，I need this money for marriage」（我們可討論一下，我需要這筆錢結婚），又稱可支付利息、呼籲事主「冷靜」。胞弟更要求其兄刪除帖文，指「爸媽知道會激親」，聲稱本周內會歸還至少三分一金額。事主立即反駁指黃金是他的，有何「討論」空間。

他又慨嘆「好陌生呢個細佬」，反問：「係咪屋企人有錢嘅瓜葛就會變成咁？ 」

兄長仁至義盡 三分一無條件送弟弟作新婚禮物

帖文發布後迅速引起大量網民回應，不少人表示同情，亦有人質疑事件真確性。事主其後多次更新及回應質疑，強調事件屬真實經歷，並補充指母親亦知悉夾萬密碼，過往亦曾代他到金舖購金；金幣及金粒體積細小，並非如部分網民想像般佔用大量空間。而自己雖然有保留單據，但她們變賣時已一同取走，因為「拎去賣要畀單」。

至昨晚（更新時間約晚上8時），事主再發帖向關心事件的網民致歉及致謝，並交代與弟弟溝通後的最新決定。他表示，將自願把其中三分之一款項無條件送予弟弟，作為新婚禮物，「作為兄長仁至義盡，感情仍盡」，其餘三分之二、約275萬元，弟弟承諾於2月內歸還。他亦決定於2月內搬離原居所，暫時不再與家人同住。

胞弟承諾2月內歸還其餘三分二

事主拒出席弟弟婚禮

至今早再有更新，事主進一步說明，弟弟承諾於2月內而非兩個月內還款；該三分之一款項屬自願給予，未來亦不會出席弟弟婚禮，以免尷尬。至於外界關注為何未有報警，事主坦言因顧及父母健康及自身性格，暫不打算採取法律行動。事主最後表示，若弟弟如期還清款項，將會封存有關帖文，但不捨得刪除，因帖文中承載了不少支持與正能量。