遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任

金價早前破頂，高見每盎司5,600美元，本港收金店一度大排長龍，不少市民紛紛放售圖利。有男子昨日（1日）在Threads發文，指放在夾萬15年、總值逾300萬元的金幣及金粒不翼而飛，其母親承認為替即將結婚的弟弟支付「買樓首期」，已將黃金變賣。帖文掀起熱議，不少網民支持事主報警。有律師向《星島頭條》表示，若黃金確實屬於事主，無論取走者與事主是何關係，在未獲同意下拿走並變賣，已構成盜竊罪；他亦提醒，即使將財物歸還，也不影響刑事責任的成立，頂多作求情因素。

不論關係 私自取走變賣已構盜竊罪

律師梁永鏗向《星島頭條》表示，事件關鍵在於涉事黃金的擁有權，若黃金確實由事主以個人收入購買，擁有權屬事主本人，無論取走者與事主關係為父母或兄弟，在未經同意下取走並變賣他人財產，已構成盜竊罪，最高可被判處10年監禁。而今次個案更牽涉誠信，甚至串謀行為等問題。

梁永鏗指，盜竊罪核心在於「永久剝奪他人財產」，即使取走財物後聲稱「日後會歸還」，或已實際歸還款項，亦不影響刑事責任成立，頂多只可作為求情因素。他舉例，到超市偷了一筒糖果，被發現後馬上交還，雖然店舖無損失，但一樣能提告。

互信情況下犯罪或罪加一等

他又強調，今次事件特別之處在於家中發生，大家在互信情況下，未必會將夾萬收藏得很隱蔽，故被受信任的母親或弟弟拿去，屬違反誠信行為，加上當中或牽涉有計劃的串謀行動，可能罪加一等，相等於「公司打工做收銀穿櫃桶底」。

事件發生後，事主胞弟回應，「We can dicuss，I need this money for marriage（我們可討論一下，我需要這筆錢結婚）」，又聲稱本周內會歸還至少三分一金額。事主昨晚（1日）交代最終決定，表示將自願把其中三分一款項無條件送予弟弟作新婚禮物，坦言「作為兄長仁至義盡，感情仍盡」，餘下三分二、約275萬元，弟弟承諾於2個月內歸還。他亦決定月內搬離原居所，暫不再與家人同住。

記者：陳俊豪