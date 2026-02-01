團體擺街站介紹《簡樸房條例》 憂現「黑市劏房」 冀先安置後取締

《簡樸房條例》下月起生效，關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟今午（1日）在旺角設置街站，向市民介紹條例內容。關注基層住屋聯席成員區小姐指，很多劏房戶無簽署正式租約，今年已接獲十多宗劏房戶遭逼遷求助，擔心情況隨條例生效期臨近而持續，「有些（業主）會貼張紙，說受政府政策關係，接下決定將這裏還原做完整單位」。團體向政府提出不同訴求，包括「先安置後取締」、設立起始租金指引、秉持「原區安置」原則、引入非牟利「社會地產代理」等。

即場擺8平米地毯 冀港人思考何謂合適居所

街站設資訊展板，介紹《條例》的主要內容與推行時間表，亦即場鋪設8平方米（「簡樸房」最低內部樓面面積）地毯。區小姐冀市民關注這項全港性政策，思考何謂合適居所，「在最低標準下，究竟可擺放多少我們認為合理，家中應要有的東西？大家見到，要擺放廁所、一張雙人床、鋅盤、少少煮食的東西，其實都已經很困難。」

憂現黑市劏房 倡先安置後取締

長沙灣義華大廈新業主早前因應《條例》，通知劏房戶要整改單位為合資格簡樸房，要求他們3月前遷出，約150戶受影響。區小姐直言，劏房戶面對逼遷，多數先處理住處問題，才考慮是否向業主採取法律行動。她關注劏房供應減少不但推高租金，甚至可能令市場出現「黑市劏房」。

區小姐冀政府「先安置後取締」，設立起始租金指引，並秉持「原區安置」原則，讓受逼遷影響住戶保留原有社區網絡。她又建議，政府完善過渡性房屋的「丙類租戶」類別，包括廢除入住一年後租金升級制度，及延長租住年期，讓住戶穩定居住至上公屋，「尤其假設家裡有小朋友，沒理由每兩年要小朋友搬一次屋，轉一次校。」

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰