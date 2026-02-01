石門安景街公園櫻花盛放 吸引逾百人粉紅花海下擺pose打卡

香港也有櫻花綻放，賞櫻熱點之一、沙田石門安景街公園「開花指數」已達滿分五分。記者今早（2月1日）所見，園內至少13棵櫻花同時盛開，吸引逾百名市民趁周末到場賞櫻及打卡。一片粉紅色花海下，有人精心穿搭擺pose，有人透過鏡頭捕捉花蕊美態，亦有人與愛寵或Chiikawa公仔齊齊在美景下打卡留念，氣氛非常熱鬧。

市民：在港賞櫻別具韻味有歸屬感

市民徐小姐表示，儘管日本櫻花較多，但認為在香港賞櫻別具韻味，亦更有歸屬感，「原來香港都有櫻花，不一定要去到日本才看到。很特別，香港是個很小的地方，但都有一些值得留意的位置。」她稱，希望未來在本港不同公園，看到更多櫻花或其他花種。

有十多年攝影經驗的潘先生，帶備「長炮」到場，他稱拍攝櫻花應「慢慢影」，切忌「太貪心，影埋一堆」。他亦說，每年都會拍攝櫻花，認為今年櫻花較往年提前約1個月開花。

冀多栽種櫻花實現「無處不旅遊」

來自北區的譚先生帶備自拍棍與家人「打卡」，他表示留意到安景街公園「櫻花指數」達滿分，認為現場櫻花茂盛，人多熱鬧。他冀本港多栽種落羽松、櫻花等植物，做到「無處不旅遊」。

鄭小姐特地穿上粉紅色上衣，配搭白色長裙到場「打卡」，她稱櫻花顏色美麗，相信可成功拍到滿意的相片，「要P走途人。（希望）範圍大一點，這裡不夠大。」同行的友人蔡小姐指，公園作為可就近賞櫻的地點，較想像中多人，「會拍攝多幾棵，在第一棵或最後一棵拍攝，一次過拍攝全部。」

康文署網站資料顯示，沙田石門安景街公園種植逾100棵櫻花樹。

記者：蕭博禧

攝影：蘇正謙

