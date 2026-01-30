石門安景街櫻花打卡潮 「粉紅隧道」被指又窄又少？ 網民直呼：照騙

每年二至三月是香港櫻花的盛放期，其中沙田石門的安景街公園更是本地熱門賞櫻地點之一。今年花期較往年略為提早，吸引不少市民前往觀賞「打卡」，並在社交媒體上分享照片。然而，部分上傳的影像被指有「照騙」之嫌，有網民指出園內櫻花規模其實不大，花樹數量有限，加上現場遊人眾多，實際景致遠不如網上圖片。

網民形容為「粉紅隧道」

踏入櫻花花期，網上關於安景街櫻花的「美照」迅速湧現，拍攝者以極近角度拍攝，或巧妙運用低角度仰拍，並配上「爆開」、「滿開」等描述，更有網友將公園內的小徑形容為「粉紅隧道」，聲稱「隨手用手機低炒，就已經可以影到成個畫面都係粉紅色！畫面超唯美」。這些貼文在社交媒體上形成洗版之勢，不少市民被吸引前往打卡。

但與此同時，也有網民分享了公園櫻花的全景圖片，顯示園內實際只有寥寥數棵櫻花樹，規模並不大，花開也未有如照片中那般密集。現場遊人眾多，樹下擠滿拍照的市民，實際景觀與社交媒體上流傳的「粉紅隧道」形象相差甚遠，更有網民直言「照騙啊師父」，亦有網民指，該處櫻花數量未如照片所呈現的那麼多，「明明嗰度又窄又少（櫻花），你影到好似好長的櫻花路咁」。

根據康文署的賞花情報網頁資料，園內沿河畔一帶種植了超過一百棵櫻花樹，而石門安景街公園目前的開花指數已達至最高的五分。