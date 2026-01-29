機場櫻花園．多圖︱面積擴至3萬呎 情人節前一周最靚 料3月後仲有花睇（附花期/交通）

【香港櫻花/機場櫻花園/賞櫻】春天是賞花旺季，除了遠赴外地賞櫻，栽種160棵櫻花樹、免費開放的東涌赤鱲角機場櫻花園，亦可滿足港人打卡拍照願望。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，首批櫻花將於未來兩周盛開，情人節前一周「最靚」，「睇埋個藍天，預個天係藍，影相特別靚」。他又預告，櫻花園將繼續擴展，「有第四五六七期 ，我們希望可以像儲錢一樣，每年加3、40棵，希望10年後幾百棵樹在機場盛開。」

機場櫻花園︱過去兩年逾20萬人次參觀

今年櫻花園擴展至第三期，姚兆聰說，園區面積已達3萬呎，有160棵櫻花樹，形容是「機場城市」整體綠化一部分，「希望將來機場除了是來搭飛機的地方以外，都是香港人周末休閒，成為一個香港的景點」。櫻花園過去兩年逾20萬人次參觀，料今年參觀人次逾10萬。

3月仍會開花 市民無需急於前往

姚兆聰指，往年櫻花園人流較集中在周末，今年首批櫻花將在未來兩周盛開，其餘櫻花則料3月後開花 ，呼籲參觀人士無需蜂擁而至。他續謂，機管局會與機場警區共同控制人潮，今年亦已開闢道路，便利市民由東涌地鐵站步行至櫻花園，「（路程）少了差不多200米，當然更加快，更加安全。」

記者下午目測，櫻花園約有2、3成櫻花樹開花，仍吸引零星市民到場先睹為快。與朋友一起散步的戴小姐表示，本港難得有自己的櫻花園，為此感到驕傲，「黃昏來好靚，因為這裡是海邊，尤其看到『鹹蛋黃』，超靚」。她又認為，櫻花園擴展後，景觀更漂亮，「 遲點如果盛開，我們會再過來看多一次。」

與朋友一起散步的戴小姐表示，本港難得有自己的櫻花園，為此感到驕傲。

最佳賞櫻期：

首批櫻花盛開：2月1日至14日

最靚：情人節前一周（2月1日至2月7日）

其餘櫻花則料3月後開花

櫻花園前往方法：

「S」巴士路綫：從東涌巴士總站乘搭往機場方向巴士路線 S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，於飛機燃料庫站下車，然後向油站方向沿觀景路步行前往。

「E」巴士路綫：從市區出發，乘搭往機場方向巴士路線E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23或E23A，於赤鱲角南路站下車。

步行：從東涌港鐵站出發，行經達東路，然後沿順東路往赤鱲角南路繼續步行，約需20分鐘；或從東涌港鐵站出發，行經纜車站後，沿赤鱲角南路繼續前行約15分鐘後到達。

記者：蕭博禧

攝影：吳艷玲