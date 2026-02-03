年宵2026｜各區14個花市2.11起開鑼 一文睇清開放日期、時間、檔位詳情（附交通方法）

年宵市場2026｜農曆新年年宵市場將於2026年2月11日至2月17日舉行，為期7天。今年全港共有14個花市，遍佈各區，齊集濕貨如年花、花卉等、乾貨及快餐或小食攤位，《星島頭條》整理全港14大花市開放日期、開放時間、交通詳情，讓讀者做好準備，感受濃厚新年節日氣氛！

今年年宵花市共有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場、土瓜灣遊樂場、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場、東涌達東路花園。

最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有156個及116個乾濕貨攤位。

年宵市場2026｜全港14個花市2.11起開放！

港島區年宵市場2026｜日期／地點／交通

日期

2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通：

港鐵銅鑼灣站E出口（直達，設單向管制）或天后站A2出口步行3至5分鐘

電車至維園站

攤位

濕貨180檔

乾貨216檔

快餐4檔

銅鑼灣維多利亞公園。食環署圖片

九龍區年宵市場2026｜日期／地點／交通

日期：

地點：

交通：

港鐵長沙灣站B出口

攤位：

濕貨50檔

乾貨36檔

快餐3檔

深水埗長沙灣遊樂場。食環署圖片

日期：

地點：

交通：

港鐵旺角東站D出口

港鐵太子站A出口步行8至10分鐘。

攤位：

濕貨64檔

乾貨66檔

快餐6檔

深水埗花墟公園。食環署圖片

日期：

地點：

交通：

港鐵觀塘站A1出口

觀塘站D1出口

牛頭角站A出口

攤位：

濕貨50檔

乾貨34檔

快餐5檔

觀塘遊樂場。食環署圖片

日期：

地點：

交通：

港鐵土瓜灣站A出口

攤位：

濕貨28檔

乾貨52檔

快餐2檔

土瓜灣遊樂場。食環署圖片

新界區年宵市場2026｜日期／地點／交通

日期：

地點：

交通方法：

港鐵葵芳站D出口

攤位：

濕貨76檔

乾貨22檔

快餐1檔

葵青葵涌運動場。食環署圖片

日期：

地點：

交通方法：

港鐵荃灣站D出口

攤位：

濕貨96檔

乾貨30檔

荃灣沙咀道遊樂場。食環署圖片

日期：

地點：

交通方法：

港鐵太和站

攤位：

濕貨40檔

乾貨20檔

快餐1檔

大埔天后宮風水廣場。食環署圖片

日期：

地點：

交通方法：

上水鐵路站D1出口

攤位：

濕貨73檔

乾貨19檔

北區石湖墟遊樂場。食環署圖片

日期：

地點：

交通方法：

港鐵屯門站A出口，轉乘610、615、615P輕鐵至青雲站

攤位：

濕貨45檔

乾貨15檔

快餐2檔

屯門天后廟廣場。食環署圖片

日期：

地點：

交通方法：

港鐵寶琳站C出口

攤位：

濕貨58檔

乾貨34檔

快餐1檔

將軍澳寶康公園。食環署圖片

日期：

地點：

交通方法：

沙田港鐵站B出口

攤位：

濕貨49檔

乾貨26檔

沙田源禾遊樂場。食環署圖片

日期：

地點：

交通方法：

朗屏港鐵站E出口

攤位：

濕貨96檔

乾貨60檔

快餐2檔

元朗東頭工業區遊樂場。食環署圖片

離島區年宵市場2026｜日期／地點／交通

日期：

地點：

交通方法：

東涌港鐵站B出口

攤位：

濕貨10檔

乾貨17檔

東涌達東路花園。食環署圖片