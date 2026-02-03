年宵2026｜各區14個花市2.11起開鑼 一文睇清開放日期、時間、檔位詳情（附交通方法）
年宵市場2026｜農曆新年年宵市場將於2026年2月11日至2月17日舉行，為期7天。今年全港共有14個花市，遍佈各區，齊集濕貨如年花、花卉等、乾貨及快餐或小食攤位，《星島頭條》整理全港14大花市開放日期、開放時間、交通詳情，讓讀者做好準備，感受濃厚新年節日氣氛！
今年年宵花市共有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場、土瓜灣遊樂場、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場、東涌達東路花園。
最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有156個及116個乾濕貨攤位。
目錄
- 銅鑼灣維多利亞公園
- 深水埗長沙灣遊樂場
- 深水埗花墟公園
- 觀塘遊樂場
- 土瓜灣遊樂場
- 葵青葵涌運動場
- 荃灣沙咀道遊樂場
- 大埔天后宮風水廣場
- 北區石湖墟遊樂場
- 屯門天后廟廣場
- 將軍澳寶康公園
- 沙田源禾遊樂場
- 元朗東頭工業區遊樂場
- 東涌達東路花園
港島區年宵市場2026｜日期／地點／交通
1.銅鑼灣維多利亞公園
日期
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通：
- 港鐵銅鑼灣站E出口（直達，設單向管制）或天后站A2出口步行3至5分鐘
- 電車至維園站
攤位
- 濕貨180檔
- 乾貨216檔
- 快餐4檔
九龍區年宵市場2026｜日期／地點／交通
2.深水埗長沙灣遊樂場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通：
- 港鐵長沙灣站B出口
攤位：
- 濕貨50檔
- 乾貨36檔
- 快餐3檔
3.深水埗花墟公園
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通：
- 港鐵旺角東站D出口
- 港鐵太子站A出口步行8至10分鐘。
攤位：
- 濕貨64檔
- 乾貨66檔
- 快餐6檔
4.觀塘遊樂場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通：
- 港鐵觀塘站A1出口
- 觀塘站D1出口
- 牛頭角站A出口
攤位：
- 濕貨50檔
- 乾貨34檔
- 快餐5檔
5.土瓜灣遊樂場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通：
- 港鐵土瓜灣站A出口
攤位：
- 濕貨28檔
- 乾貨52檔
- 快餐2檔
新界區年宵市場2026｜日期／地點／交通
6.葵青葵涌運動場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 港鐵葵芳站D出口
攤位：
- 濕貨76檔
- 乾貨22檔
- 快餐1檔
7.荃灣沙咀道遊樂場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 港鐵荃灣站D出口
攤位：
- 濕貨96檔
- 乾貨30檔
8.大埔天后宮風水廣場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 港鐵太和站
攤位：
- 濕貨40檔
- 乾貨20檔
- 快餐1檔
9.北區石湖墟遊樂場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 上水鐵路站D1出口
攤位：
- 濕貨73檔
- 乾貨19檔
10.屯門天后廟廣場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 港鐵屯門站A出口，轉乘610、615、615P輕鐵至青雲站
攤位：
- 濕貨45檔
- 乾貨15檔
- 快餐2檔
11.將軍澳寶康公園
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 港鐵寶琳站C出口
攤位：
- 濕貨58檔
- 乾貨34檔
- 快餐1檔
12.沙田源禾遊樂場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 沙田港鐵站B出口
攤位：
- 濕貨49檔
- 乾貨26檔
13.元朗東頭工業區遊樂場
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 朗屏港鐵站E出口
攤位：
- 濕貨96檔
- 乾貨60檔
- 快餐2檔
離島區年宵市場2026｜日期／地點／交通
14.東涌達東路花園
日期：
- 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
地點：
交通方法：
- 東涌港鐵站B出口
攤位：
- 濕貨10檔
- 乾貨17檔
