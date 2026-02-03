Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年宵2026｜各區14個花市2.11起開鑼 一文睇清開放日期、時間、檔位詳情（附交通方法）

社會
更新時間：14:00 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-03 HKT

年宵市場2026｜農曆新年年宵市場將於2026年2月11日至2月17日舉行，為期7天。今年全港共有14個花市，遍佈各區，齊集濕貨如年花、花卉等、乾貨及快餐或小食攤位，《星島頭條》整理全港14大花市開放日期、開放時間、交通詳情，讓讀者做好準備，感受濃厚新年節日氣氛！

今年年宵花市共有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場、土瓜灣遊樂場、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場、東涌達東路花園。

最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有156個及116個乾濕貨攤位。

年宵市場2026｜全港14個花市2.11起開放！

目錄

  1. 銅鑼灣維多利亞公園
  2. 深水埗長沙灣遊樂場
  3. 深水埗花墟公園
  4. 觀塘遊樂場
  5. 土瓜灣遊樂場
  6. 葵青葵涌運動場
  7. 荃灣沙咀道遊樂場
  8. 大埔天后宮風水廣場
  9. 北區石湖墟遊樂場
  10. 屯門天后廟廣場
  11. 將軍澳寶康公園
  12. 沙田源禾遊樂場
  13. 元朗東頭工業區遊樂場
  14. 東涌達東路花園

港島區年宵市場2026｜日期／地點／交通

1.銅鑼灣維多利亞公園

日期

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通：

  • 港鐵銅鑼灣站E出口（直達，設單向管制）或天后站A2出口步行3至5分鐘
  • 電車至維園站

攤位

  • 濕貨180檔
  • 乾貨216檔
  • 快餐4檔

回到目錄

銅鑼灣維多利亞公園。食環署圖片
銅鑼灣維多利亞公園。食環署圖片

九龍區年宵市場2026｜日期／地點／交通

2.深水埗長沙灣遊樂場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通：

  • 港鐵長沙灣站B出口

攤位：

  • 濕貨50檔
  • 乾貨36檔
  • 快餐3檔

回到目錄

深水埗長沙灣遊樂場。食環署圖片
深水埗長沙灣遊樂場。食環署圖片

 

3.深水埗花墟公園

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通：

  • 港鐵旺角東站D出口
  • 港鐵太子站A出口步行8至10分鐘。

攤位：

  • 濕貨64檔
  • 乾貨66檔
  • 快餐6檔

回到目錄

深水埗花墟公園。食環署圖片
深水埗花墟公園。食環署圖片

 

4.觀塘遊樂場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通：

  • 港鐵觀塘站A1出口
  • 觀塘站D1出口
  • 牛頭角站A出口

攤位：

  • 濕貨50檔
  • 乾貨34檔
  • 快餐5檔

回到目錄

觀塘遊樂場。食環署圖片
觀塘遊樂場。食環署圖片

 

5.土瓜灣遊樂場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通：

  • 港鐵土瓜灣站A出口

攤位：

  • 濕貨28檔
  • 乾貨52檔
  • 快餐2檔

回到目錄

土瓜灣遊樂場。食環署圖片
土瓜灣遊樂場。食環署圖片

 

新界區年宵市場2026｜日期／地點／交通

6.葵青葵涌運動場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 港鐵葵芳站D出口

攤位：

  • 濕貨76檔
  • 乾貨22檔
  • 快餐1檔

回到目錄

葵青葵涌運動場。食環署圖片
葵青葵涌運動場。食環署圖片

 

7.荃灣沙咀道遊樂場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 港鐵荃灣站D出口

攤位：

  • 濕貨96檔
  • 乾貨30檔

回到目錄

荃灣沙咀道遊樂場。食環署圖片
荃灣沙咀道遊樂場。食環署圖片

 

8.大埔天后宮風水廣場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 港鐵太和站

攤位：

  • 濕貨40檔
  • 乾貨20檔
  • 快餐1檔

回到目錄

大埔天后宮風水廣場。食環署圖片
大埔天后宮風水廣場。食環署圖片

 

9.北區石湖墟遊樂場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 上水鐵路站D1出口

攤位：

  • 濕貨73檔
  • 乾貨19檔

回到目錄

北區石湖墟遊樂場。食環署圖片
北區石湖墟遊樂場。食環署圖片

 

10.屯門天后廟廣場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 港鐵屯門站A出口，轉乘610、615、615P輕鐵至青雲站

攤位：

  • 濕貨45檔
  • 乾貨15檔
  • 快餐2檔

回到目錄

屯門天后廟廣場。食環署圖片
屯門天后廟廣場。食環署圖片

 

11.將軍澳寶康公園

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 港鐵寶琳站C出口

攤位：

  • 濕貨58檔
  • 乾貨34檔
  • 快餐1檔

回到目錄

將軍澳寶康公園。食環署圖片
將軍澳寶康公園。食環署圖片

 

12.沙田源禾遊樂場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 沙田港鐵站B出口

攤位：

  • 濕貨49檔
  • 乾貨26檔

回到目錄

沙田源禾遊樂場。食環署圖片
沙田源禾遊樂場。食環署圖片

 

13.元朗東頭工業區遊樂場

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 朗屏港鐵站E出口

攤位：

  • 濕貨96檔
  • 乾貨60檔
  • 快餐2檔

回到目錄

元朗東頭工業區遊樂場。食環署圖片
元朗東頭工業區遊樂場。食環署圖片

 

離島區年宵市場2026｜日期／地點／交通

14.東涌達東路花園

日期：

  • 2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地點：

交通方法：

  • 東涌港鐵站B出口

攤位：

  • 濕貨10檔
  • 乾貨17檔

回到目錄

東涌達東路花園。食環署圖片
東涌達東路花園。食環署圖片

 

