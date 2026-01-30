巴士安全帶︱刪強制要求需「走程序」 期間仍須佩戴？議員律師料不會執法 惟安全起見應扣上

巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，連日來爭議不斷，執業律師、前立法會議員江玉歡發文質疑相關條文不清晰，涵蓋範圍未包括2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）會見記者時承認，條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，為清晰起見，會先盡快安排刪除有關條文，令目前無法定要求，乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時需佩戴安全帶。

江玉歡：條文有不足仲點會執行？

江玉歡接受《星島頭條》查詢時表示，相關法例條文一日未被廢除，一日仍然存在，惟相信政府不會使用該條文執法，因局長曾言明執法要「法、理、情」兼備，強調現時法例條文已有不足，「仲點會去執行呢」，呼籲市民無需過份擔心。至於刪除法律條文程序，江玉歡表示需要政府確切刊憲才算刪除法律條文，認為政府會盡快完成程序。

「先訂立、後審議」 議員僅屬「審議」幫眼看一看

對於坊間質疑江玉歡「馬後炮」，為何參與審議時未有指正問題，江玉歡回應時強調，相關附屬法例是「先訂立、後審議」，在政府刊憲後已生效，議員僅屬「審議」幫眼看一看，而她當時聽取當局的解說時認同現有法例，不認為有問題，即是所有在1月25日後登記的巴士必須配置安全帶，之後乘車的乘客都必須佩戴安全帶是沒有問題。

她承認議員對佩戴安全帶的不便認知不足，亦未能掌握民意，特別是對高額罰則的抗拒，這的確是議員的問題，但當天審議的會議上，當局解說時是根據現行法例作說明，大家都認為沒有問題，「我知自己做緊咩！相信議員都知自己做緊咩！」

她認為小組審議的準確度沒有問題，反而當局在1月8日的解說，過度演繹法例引起爭議，而市民找她查詢時才再細看法例多一次，發現條文與當局說法不一。被問到今次事件是否反映當局解說失敗，她否認是失敗，但的確可以更小心一些，且需要更為一致性。

根據立法會資料顯示，以先訂立後審議的程序審議的附屬法例會先在憲報刊登，然後在立法會會議上提交立法會省覽，而除在有關的附屬法例另有規定外，附屬法例在憲報刊載當天生效。

陳恒鑌​​料最快下星期刊憲

當時有份審議條例的民建聯立法會議員陳恒鑌則表示，據他所知法例實施至今無人被檢控，一直以教育勸喻為主，而由於條文出現技術性問題，相信市民若在巴士上沒有佩戴安全帶，不會被檢控，但都呼籲市民為了自身安全盡量佩戴。他預計，按照一般程序最快下星期，政府可完成刪除條文的工作，希望可盡快做，令社會更安心。

相關新聞：巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會

至於法例條文涵蓋範圍僅適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士，江玉歡重申，「咁條條例的確係咁寫嘅」，當時遞交立法會的文件寫法相同。被問及即使條文未刪，是否難以使用條文執法。江玉歡表示認同，因難以辨別相關巴士是否在2026年1月25日或該日之後首次登記，「相信可能無添啦，唔係日日都有新巴士落地」。她表示現時執行有困難，局長亦需要慢慢思考如何改善，「可能再重新嚟過，唔緊要，咪諗得好啲先囉。」她續指，市民如乘搭公路巴士，顧及安全亦可配載安全帶，惟僅憑自願，由市民自行衡量風險。

審議有疏忽？陳：無留意未反映立法原意

陳恒鑌指，在過去一星期聽到不少的建議，過程中亦有與局方溝通，希望他們留意相關情況，重申應否佩戴安全帶這個問題是長期討論，過去亦曾發生很嚴重的事故，一再呼籲市民為了自身安全盡量佩戴。

對於審議期間是否有疏忽，他稱在立法過程中，政府解說、議員所了解，都是有安全帶就要佩戴，承認沒有留意法例未有完全反映立法原意的問題，且討論期間，他關注另一問題即的士車頭可放多少部電話。他又希望政府可盡快刊憲，且將實施過程發現的問題，將來修例時可一拼吸納，令市民使用安全帶時更方便。

至於將來是否會繼續支持強制佩戴安全帶，他指目前政府無公布何時再提交條例，希望當局可汲取今次經驗，日後再做時，有足夠時間去討論，且需要有條文出台時，才可說是否支持。

實施近一周的強制巴士乘客佩戴安全帶法例，持續引起不少爭議。資料圖片

陳曉峰：難查明所乘巴士登記時間

法律界立法會議員陳曉峰表示，自己曾向去年有份審議的議員了解，明白政府的初心及立法原意，是為了更好地保障道路使用者的安全，而修例要求日後所有巴士都必須配置安全帶，明白條例上未有正面回應本月25日前登記的巴士，若有安全帶是否需要強制佩戴，但強調市民佩戴安全帶都是為了保障自己的安全，且難以查明每輛巴士是否屬於法例生效後登記的巴士，有一定違法風險。他更稱若政府有需要時，會與當局緊密合作修訂條例。

梁美芬：政府從善如流回應民意

經民聯選委界議員梁美芬指，歡迎政府決定，蓋因立法者之本意原為促進社會福祉。倘法例實施後衍生不足之處，致令市民受擾，政府能從善如流，回應民意，刪去相關條文，此舉實屬正確。她亦認為政府會刪除有關條文，即是目前巴士上不會有必須佩戴安全帶的法定要求。

記者：郭詠欣、李健威

