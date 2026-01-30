安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客

巴士乘客強制佩戴安全帶新法例生效至今不足一周，已引起一連串爭議，不但有乘客無法解開安全帶被困45分鐘，更有乘客疑故意剪斷安全帶。社會熱烈討論之際，執業律師、前立法會議員江玉歡昨日（29日）在社交平台發文，質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。

江玉歡認為，對於2026年1月25日之前首次登記的巴士，縱使它們有安裝安全帶，乘客為確保安全可自願配戴，但不配戴並不會負上刑責。她指，根據經修改後的《道路交通（安全裝備）規例》第374F章第8D條，乘客乘坐第8AB條適用的巴士座位，才會有配戴安全帶的責任，及受制於不遵從的罰則。而第8AB條，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。

她指，換言之，對於2026年1月25日之前首次登記的巴士，縱使它們有安裝安全帶，乘客為確保安全，可自願配戴，但不配戴並不會負上刑責。她在帖文中稱，希望政府能解說清楚條文，免公衆誤以為有關配戴的規定罰則適用於所有巴士。

法律界立法會議員陳曉峰在電台節目中分析，若單純從法例第8AB條的字面文本解讀，配戴安全帶的做法只適用於「在2026年1月25日或之後首次登記的巴士」。他解釋，該條文的寫法，重點在於規管巴士本身需具備的條件（即新登記巴士須裝設安全帶），而非直接對對巴士的乘客行為作出規管。至於舊巴士是否需要戴安全帶，陳曉峰直言條文「唔係太清晣」，相信署方會作出解說。

