Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客

社會
更新時間：10:39 2026-01-30 HKT
發佈時間：10:39 2026-01-30 HKT

巴士乘客強制佩戴安全帶新法例生效至今不足一周，已引起一連串爭議，不但有乘客無法解開安全帶被困45分鐘，更有乘客疑故意剪斷安全帶。社會熱烈討論之際，執業律師、前立法會議員江玉歡昨日（29日）在社交平台發文，質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。

江玉歡認為，對於2026年1月25日之前首次登記的巴士，縱使它們有安裝安全帶，乘客為確保安全可自願配戴，但不配戴並不會負上刑責。她指，根據經修改後的《道路交通（安全裝備）規例》第374F章第8D條，乘客乘坐第8AB條適用的巴士座位，才會有配戴安全帶的責任，及受制於不遵從的罰則。而第8AB條，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。

她指，換言之，對於2026年1月25日之前首次登記的巴士，縱使它們有安裝安全帶，乘客為確保安全，可自願配戴，但不配戴並不會負上刑責。她在帖文中稱，希望政府能解說清楚條文，免公衆誤以為有關配戴的規定罰則適用於所有巴士。

法律界立法會議員陳曉峰在電台節目中分析，若單純從法例第8AB條的字面文本解讀，配戴安全帶的做法只適用於「在2026年1月25日或之後首次登記的巴士」。他解釋，該條文的寫法，重點在於規管巴士本身需具備的條件（即新登記巴士須裝設安全帶），而非直接對對巴士的乘客行為作出規管。至於舊巴士是否需要戴安全帶，陳曉峰直言條文「唔係太清晣」，相信署方會作出解說。

相關新聞：

巴士安全帶｜鄧炳強：現階級警方以勸喻及警告為主 強調處事會法、理、情兼備

乘客被困安全帶｜城巴稱鎖扣遭錫紙阻礙 疑涉蓄意破壞將報警 運輸署要求交報告

巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因

巴士安全帶｜運輸署：理解市民疑慮 加強宣傳研更有效安全裝置 回應乘客「寧企不坐」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
17小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
22小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
11小時前
大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘
政情
3小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-29 10:37 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
22小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
2026-01-28 19:30 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
17小時前