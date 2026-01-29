進口吞拿魚驗出禁用工業染料孔雀石綠 食安中心正追查來源和分銷情況

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）公布，一個吞拿魚樣本驗出孔雀石綠。中心正跟進事件。中心發言人說，中心透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述吞拿魚樣本作檢測。結果顯示樣本含孔雀石綠，含量為十億分之一點四。發言人表示，中心已知會涉事進口商上述違規情況，並正追查有關產品的來源和分銷情況。

所有本港出售食物均不能含有孔雀石綠

孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。