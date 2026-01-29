宏福苑大火｜獨立委員會再委任張天風為代表大律師 人數增至6人

大埔宏福苑火災造成多人傷亡，引起社會高度關注。行政長官李家超去年12月宣布成立獨立委員會審視，並多次表明要調查到底，讓真相水落石出，讓公義得以伸張。獨立委員會早前已委任5人為代表大律師，包括資深大律師杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊軒及馮天榮。委員會主席陸啟康今日（29日）再委任張天風為代表大律師，意味代表大律師人數增至6人。

張天風執業範疇涵蓋商業糾紛、公司法、憲法和行政法律訴訟等

張天風於2021年獲得香港大律師執業資格，主要從事民事及商業訴訟，執業範疇涵蓋商業糾紛、證券法、公司法、憲法和行政法律訴訟。

李家超去年12月12日委任法官陸啟康出任獨立委員會主席、行會成員陳健波及港鐵前主席歐陽伯權為委員會委員，審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題，及提出建議。委員會去年12月19日正式展開工作，9個月內提交報告。 《星島》早前報道，獨立委員會將聚焦兩大方向，包括事故起因及改善建議，以及宏福苑為何會出現「圍標」問題。



記者︰黃子龍

