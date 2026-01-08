宏福苑大火｜獨立委員會將於3月中正式展開聆訊 聚焦火警起因提出改善建議

【宏福苑/獨立委員會/聆訊】大埔宏福苑火災至今造成161人死亡，引起社會高度關注。行政長官李家超去年12月宣布成立獨立委員會，並多次表明要調查到底，讓真相水落石出，讓公義得以伸張，同月12日委任法官陸啟康出任獨立委員會的主席，前立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權為委員會委員，審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題，9個月內提交報告。《星島》獨家得悉，獨立委員會預計於今年3月中正式展開聆訊工作，相關指示聆訊（Directions Hearing）相信會在2月開始，獨立委員會將聚焦兩大方向，包括起因及改善建議，以及宏福苑為何會出現「圍標」問題。

獨立委員會委任5人為代表大律師 包括資深大律師杜淦堃等

據消息透露，獨立委員會已聘用「羅文錦律師行」進行獨立調查工作，該律師行曾處理食水含鉛超標及南丫海難事件的委員會調查工作，對委員會調查程序具有豐富經驗，強調由於事情的複雜性，在3月正式展開聆訊工作，已經迅速地安排聆訊。另外，獨立委員會已委任5人為代表大律師，包括資深大律師杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊軒以及馮天榮。

警方、廉署、競委會將派出證人出庭作供

消息又稱，調查牽涉的政府部門眾多，主要包括屋宇署、消防處、市建局、民青局，以及涉事物業管理公司、顧問公司及維修公司。至於警方、廉政公署、競爭事務委員會亦會派出證人出庭作供。



據知，調查將聚焦兩大方向，包括查明事件中的真相，並就政府及相關部門、機構在事件預防、應急及後續處理中可優化之處提出建議。委員會強調，調查旨在釐清事實、總結經驗，以提升整體安全及應變水平。不過，據消息指，由於事件牽涉面廣、文件及證詞數量龐大，故調查所需時間尚不確定，強調委員會將盡力推進有關工作。

獨立委員會主席陸啟康法官與委員陳健波和歐陽伯權博士於去年12月23日親自視察宏福苑的室內外不同地點，以進一步了解屋苑的實際環境和情況、導致火災發生及火勢迅速蔓延的原因、大廈配置的消防裝置及設備、樓宇維修工程使用的物料，以及施工安全等事宜。

翻查資料，2015年本港多個公共屋邨被發現食水含鉛量超標，引起社會廣泛關注，事件涉及房屋建築過程中使用的焊料含鉛，導致居民長期飲用含鉛水，影響市民健康。該律師行在2015年9月15日獲聘用為委員會代表律師，根據食水含鉛超標調查委員會提交的報告，當中讚賞羅文錦律師樓檢視了研訊的所有證據，包括大量的文件和書面陳述書，表現傑出。研訊中所使用的聆訊文檔、列表和圖表，均由羅文錦律師樓細密地編制。



另外，2012年10月1日香港南丫島附近發生嚴重撞船事故，造成39人死亡是香港近年最嚴重的海難。羅文錦律師樓亦有獲聘用進行獨立調查工作，報告中更特別提及感謝羅文錦律師樓，形容他們肩負重任，從大量證人供詞中選取委員會應考慮收取的證供，實在是功不可沒。



記者︰黃子龍