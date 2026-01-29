主教山僭建｜梁文廣倡選址規劃康體設施 兼顧遊客與居民需求

深水埗主教山佔用官地爭議持續，附近山坡長期遭非法開墾及違規建設，包括有人佔用官地設置康體設施，甚至搭建「毛澤東文化館」。地政總署日前要求佔用者於本周一前清空場地，而毛澤東雕像則須在2月9日前移走。九龍西立法會議員梁文廣建議，在主教山一帶物色合適且安全的用地，正式規劃康體設施，以平衡遊客與市民的需要。

主教山佔用官地已存在超過十年 近年情況漸趨失控

曾任深水埗區議員的梁文廣今日（29日）在電台節目中表示，據其了解，主教山佔用官地的情況已存在超過十年。當時區議會未有直接處理山上的違規運動或健體設施，主因是當時設施僅包括乒乓球桌及健身架，規模遠不及現時龐大。但他指出，近年主教山一帶違規建設、非法開墾官地的範圍持續擴大，情況漸趨失控，開闢出多處平台，使問題愈見嚴重。

地政總署表示，曾應深水埗地區管理委員會要求，原定於2022年6月清除非法搭建物，但因居民強烈反對，委員會決定暫緩清理行動。至於該日期後新增的構築物，九龍西區地政處依據《土地雜項條例》採取管制行動，變相以2022年6月作為執法「劃線」。

梁文廣認為，政府以此時間「劃線」未必是最佳做法。因為佔用官地行為可能涉及非法開發山脊，影響斜坡安全，不應單純以時間界定處理方式。但他理解，政府是希望避免與居民及其他持份者產生衝突與對立，因而以此作為緩衝。然而，若在此後仍繼續開挖山體、違規建設，相信公眾難以接受。

應緩急先後處理及聆聽居民意見

被問及「劃線」做法，會否間接鼓勵其他人開墾及霸佔官地，他重申，並非「劃線」前的佔地行為就不處理，因為這些非法設施明顯存在，山坡也可能有安全風險；另一方面，社區健體設施不足，居民確有實際需求。因此，可透過緩急先後的執法方式處理，並聆聽居民意見，於社區增設規劃設施，逐步取締不安全的違規建設，相信此做法較易為各方接受。

他強調，首要應恢復主教山的自然景觀，讓行山市民可享受原有風景，並針對社區設施不足的問題，建議在主教山選取合適且安全的地點，正式規劃康體設施供居民使用，相信能兼顧遊客與市民的需要。



