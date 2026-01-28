主教山僭建猖獗 搭建者直認違法：政府無正視康體設施需求 區議員指應全面移除

深水埗主教山一帶山坡，長期被部分居民非法開墾僭建，部分人佔用官地設置康體設施，包括乒乓球枱，以及建「神壇」等，更有人在搭建空間設立「毛澤東文化館」，當區居民投訴多時，要求政府嚴正執法。地政總署較早前張貼通告後，本周一連同食環署清場，並移走大量雜物。

自稱管理該處的「主教山體育會」主席李蘭芳今早（1月28日）於商台節目指出，在該處設置建築物已20年，直認那裡是官地、搭建的行為違法，但反指政府沒有正視居民訴求，提供足夠康體設施。

區議員：山上環境未必適合搭建設施

李蘭芳指，因應政府近年在主教山前配水庫的工程，居民「沒有地方玩」，於是進一步修建出不少設施，讓大家做運動，又透露連同過往搭建的設施，在該處活動已經20年。她自稱：「我為人民服務，為普羅大眾服務！」認為街坊欠缺康體設施，「精神狀態唔好，好憤怒呀」，又批評部分官員只會「影相打卡為樂，有事上嚟，都唔為我哋平民百姓」，沒有正視居民的需要。她指已多次聯絡政府希望在該處增設康體設施，但沒有人理會，形容政府人員、議員「見到我就閃人，走都走唔切」。

深水埗區議員陳國偉於同一節目指出，這批搭建僭建物的居民確實有聯絡過他，但由於這始終是違法行為，不能協助他們。他指，政府部門過去幾日已有行動，將違規建築物清除。他指據其了解，政府在上屆區議會任期期間也曾嘗試在主教山進行清理行動，當日意見不一，遇到居民強烈反對，而這些違法構築物，涉及的規模很大，涉及不同地方，因此現時政府當局逐批處理，也是合理的。

他認為，最終這些僭建物應該完全處理並清除。就有場地「管理人」稱居民欠缺康體設施，陳國偉認為無論出發點如何，霸佔官地都是違法的，而山上環境是否適合如此大規模發展設施，都是要仔細研究的問題。

深水埗區議員陳國偉。陳國偉fb圖片