主教山僭建｜地政總署：過去3個月巡查33次 採多次土地管制行動

深水埗主教山一帶山坡，長期被部分居民非法開墾僭建，部分人佔用官地設置康體設施，包括乒乓球枱，以及建「神壇」等，更有人在搭建空間設立「毛澤東文化館」，當區居民投訴多時，要求政府嚴正執法。地政總署表示過去3個月曾於主教山進行33次巡查，並多次採取土地管制行動。

地政總署: 過去3個月曾於主教山進行33次巡查

地政總署回覆《星島頭條》查詢表示，主教山一帶土地大部分屬政府土地，就早年已於主教山範圍興建及擺放的不同設施、構築物及其他物品，包括各種康體設施、宗教物品等，深水埗地區管理委員會曾計劃於2022年6月清理及移除，但由於遭居民強烈反對決定暫緩，並正探討不同方案以妥善處理問題。署方指，就2022年6月後非法佔用政府土地的新建構築物，九龍西區地政處會根據《土地（雜項條文）條例》採取土地管制行動，過去3個月曾於主教山進行33次巡查，並多次採取土地管制行動。

深水埗民政事務處共接獲約10宗投訴

深水埗民政事務處表示，自2022年6月起，就主教山一帶和棠蔭街山邊休憩處一帶非法構築物，共接獲約10宗投訴。上屆深水埗區議會曾於2022年6月討論主教山上存在非法構築物的情況，惟當時區議員對應否處理山上非法構築物意見不一，部分區議員亦有提出增設康體設施及規劃主教山附近一帶等建議。考慮到區議員的建議，康文署已在附近棠蔭街山邊休憩處完成長者健身園地改善工程，並會持續檢視區內的康體設施是否足夠。

至於長遠規劃，處方指今屆深水埗區議會於2024年11月的會議上討論市區重建局的「深水埗地區規劃研究」進度報告，研究團隊提出可將嘉頓山和主教山一帶定位為市區邊陲地帶，而區議員認為可加設配套設施，增加主教山的可達性。研究團隊備悉區議員的意見，將積極考慮不同群組的需要，並適當反映在規劃大綱藍圖內。

梁文廣：曾有反對派阻礙執法

九龍西立法會議員梁文廣表示，自己於2012年至2019年擔任深水埗區議員，認為主教山僭建問題持續逾10年，原因之一是曾有反對派阻礙執法，「部分議員以代表某批市民聲音自居，強烈表達不滿和反對，沒有理會是否有侵佔官地或影響斜坡安全。」

梁文廣承認，區內康體設施確實短缺，「乒乓球桌、健身器械使用率高，公園健體設施有時更要排隊」，但強調反對違法行為，非法設置的設施亦可能有安全風險，「是否有妥善保養？一旦使用期間出現意外，未知責任誰屬。」他建議政府先清理僭建物，再研究於主教山一帶增設由官方管理的康體設施，「設施不足一定要正視，但眼前見到有危險，或可能有意外，也要果斷處理，才是負責任的政府。」

卜國明：非法開墾增加崩塌風險

立法會工程界議員卜國明表示，斜坡有植物保護泥土，一旦非法開墾移除植被，打風落雨時或出現水土流失，增加崩塌風險，「若導致人命或財產損失，開墾者需負法律責任。」他稱，香港是法治之都，政府應即時檢控及要求還原，「康體設施不足，應與區議會及相關政府部門爭取。」

記者：蕭博禧