高院裁定律政司上訴得直 撤銷港女足前助教非禮3罪無罪裁決 發還另一裁判官重審

香港女子足球代表隊前助教黃子偉涉非禮32歲女下屬，經審訊後被裁定罪脫，律政司不服無罪裁決，以案件呈述方式提上訴；黃子偉不服該案中不獲訟費的命令亦提上訴。高等法院原訟法庭暫委法官李俊文今頒布書面判詞，認為原審裁判官彭亮廷拒納女事主證供時作出多項錯誤推斷，錯誤假定性罪行受害人必然表現敵對態度，錯誤批評女事主混淆事件次序，令整體裁斷「有悖常理」，最終裁定律政司上訴成立，撤銷原審無罪裁決，將本案發還裁判法院由另一位裁判官重新審理。

黃子偉原被控共三項猥褻侵犯罪，指他於2021年7月1日至9月30日期間在香港不同地點三度猥褻侵犯X，涉案非禮行為包括黃子偉從背後抱住X頸部並以臉緊貼其臉數秒；以手掃過X的手臂、胸部及下體位置；先以球會熨章觸碰其胸部，再從背後抱頸並以身體緊貼，期間以手觸摸其胸部及下體數秒。黃子偉否認所有控罪，經審訊後被裁定所有控罪罪名不成立。

官指原審裁斷有悖常理並有斷章取義之嫌

律政司不服無罪裁決，以案件呈述方式提上訴。律政司高級檢控官林曉敏及檢控官潘忻指稱，裁判官在作出裁定的過程中法律觀點有錯，包括：武斷認定X隱瞞與被告的關係，並假定性罪行受害人必然表現「仇視」或「敵對」態度；在無證據基礎下推斷X曾與被告達成「協議」；錯誤批評X可能混淆三次事件的先後次序；過度苛刻地否定涉案WhatsApp訊息及新近投訴的證據。

法官李俊文認為，原審裁判官的裁斷屬「有悖常理」，忽視或錯誤理解證據，違反自然公義原則，如：裁判官單憑X與被告之間的WhatsApp訊息，便裁定X與被告的關係只是普通的上司下屬關係，有斷章取義之嫌；錯誤假定性罪行受害人必然表現敵對態度；忽視受害人可能因事業或人際因素延遲投訴；錯誤批評X混淆事件次序；不合理否定WhatsApp訊息及新近投訴。

李官最終裁定律政司的案件呈述上訴成立，撤銷原審的無罪裁決，並下令案件發還裁判法院由另一位裁判官重新審理，特別提到重審需儘快排期處理。對於黃子偉的訟費上訴，由李官已裁定律政司案件呈述上訴得直，令其已沒有基礎繼續其訟費上訴，隨即駁回其訟費上訴。

案件編號：HCMA143/2024、HCMA20/2025

法庭記者：劉曉曦