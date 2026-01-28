每日雜誌｜內企視港出海關鍵跳板 料今年「插旗」更進取 新品牌放緩汰弱留強 成功者擴展民生區鞏固

疫後內地品牌攻港成風，至去年迎來第二波浪潮。投資推廣署去年共協助560間企業在港開展業務，按年升逾4%。回顧去年相關數據，內地餐飲新品牌增速較首輪放緩，部分品牌因「水土不服」止蝕離場，而成功站穩腳步者則擴展至民生區。與此同時，更多內地服裝、美妝及消閒娛樂品牌接力在港「插旗」。地產界分析指，內地企業仍視香港為拓展國際市場的關鍵「跳板」，預期商家今年將更積極擴大業務版圖。

政府在周一（26日）公布「2025年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」，顯示母公司在內地及海外的駐港公司數目，在去年增加至約1.1萬間，較前年增加1110間，上升11%；僱用人數高達50.9萬人。此外，投資推廣署去年共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，數目創新高，較前年上升超過4%，當中298間為內地企業，佔比超過一半。

「遇見小麵」增至15間分店

本報對比投資推廣署網站，疫後署方曾協助約35個有開設門市的內地餐飲品牌進港，截至昨日，相關品牌在港現有94間店舖。單比較上述品牌數量，去年新攻港品牌（12個）較前年（18個）少，多以1間分店「試水溫」，逾半開設在中環、銅鑼灣及旺角等旺區，僅順德菜品牌「大榕樹下」在5個月內擴展1間分店。

「遇見小麵」在2024年攻港，現時已有15間分店。 投資推廣署網站

前年來港的餐飲品牌則發展各異，部分在港站穩腳步，在民生區擴張，鞏固業務。2024年底登港的「瑞幸咖啡」，最初在港同步開設5間分店，現時已擴展至20間，不少分店在民生區，如調景嶺、鑽石山和小西灣等；同年5月在黃埔設店的「遇見小麵」，已增至15間分店，多間分店在民生區，如秀茂坪、北角和慈雲山，同時也在科學園及人流較旺的商場開店。茶飲店以9月開業的「霸王茶姬」最具規模，現有11間分店，多開設在商場，另在機場有分店。

有商家成功拓展，亦有店舖結束部分分店止蝕。2023年到港的「檸季手打檸檬茶」由高峰期至少12間分店，現時只擁6間分店；「姚姚酸菜魚」由高峰期4間分店，只餘尖沙咀1間分店。另有其他來港店舖短時間內止蝕離場，如2023年進港的烤肉店「西塔老太太」，首店在去年下半年結業，餘下的1間分店被發現貼出法院拍賣通知，變相全面退出本港。

中原工商舖董事總經理潘志明分析指，部分商家過於急進，無奈疫後營商環境較預期遜色，寧願極速止蝕離場，至現時相關情況已有所緩和。

中原工商舖董事總經理潘志明預期，內地商家今年仍會積極擴大香港市場版圖。

美聯旺舖董事江靜明坦言，會否「水土不服」關乎品牌的決策。他透露，有內地商家要求業主簽1年短期租約，表明租店作為「試點」，故商家有否「落錯位」，甚或租金和地段是否相宜，難一概而論。至於個別商場有多個內地品牌進駐，他指，有發展商見租戶經營表現理想，也會提供租務優惠，吸引品牌到旗下商場開店。

美聯旺舖董事江靜明指，不同行業和商店各有定位。

此外，去年攻港的品牌更見多元化，有餐飲以外的品牌開設實體店，例如香水品牌「觀夏」和「毛戈平化妝品」在銅鑼灣和尖沙咀開店，以及服裝品牌「BENLAI本來」及「URBAN REVIVO」在旺角和尖沙咀開設門市。

內地香水品牌「觀夏」在銅鑼灣開店。 投資推廣署網站

「柿柿喜物」旗艦店逾萬呎

消閒娛樂方面，有內地品牌加入本港「夾公仔」市場，如「P-kaki Catch柿柿喜物」已在九龍城和將軍澳開店，去年底更於九龍灣一商場開設佔地過萬平方呎的旗艦店。另外，內地卡拉OK連鎖品牌「魅KTV」去年初也在中環「插旗」，而另一品牌「星聚會KTV」昨日在銅鑼灣及中環連開兩店。

值得一提的是，前年來港的「老鋪黃金」在金價帶動下，去年底兩度擴張，現時擁有4間香港門市。

內地品牌「P-kaki Catch柿柿喜物」於九龍灣開設逾萬呎旗艦店。 Instagram@kaki_land_

來自北京的「老鋪黃金」在去年底兩度擴張。 投資推廣署網站

香港恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒博士也留意到，有夾公仔店進駐港島核心地段的高端商場，或與近年零售活動組合（Retail Mix）改變有關。他指，網購在疫後更加盛行，間接導致許多大型店舖或零售商陸續退租，令商場出租率維持低水平，「經濟和零售市道的改變，或令商場開始留意夾公仔店，造就了夾公仔店增加。」

他續指，內地品牌來港已成潮流，部分看準商機來港投資。他提到，政策鼓勵國企來港，加上中港兩地經濟越見融合，企業落戶香港能夠加強知名度和曝光率，故不少商家也視香港為進軍海外市場的其中一個目的地，「前往東南亞或歐美市場前，先在香港熟習一下。」

有地產界人士表示，香港仍是內地品牌拓展國際市場的「跳板」，預期內地商家今年仍會積極尋覓新店，擴大版圖。

業主如願減租提升吸引力

潘志明指，現時商店租金沒有特別升幅，「第一季有農曆年假期，租金仍有壓力。」他認為，部分商戶會看準時機，及早物色心儀的店舖，拓闊分店版圖，「租舖的數量會多一點。」他直言，在香港做生意，員工薪酬、運輸費、食材、管理費和差餉也沒有減免，只有租金可以調整，亦是吸引商戶落戶的重要因素，「假設業主願意減租，自然吸引商戶更積極找舖位，這個現象會在2026年一直出現。」

沙田將軍澳被稱為「小深圳」 續影響周邊地區

沙田和將軍澳等地區近期有多個內地品牌相繼進駐，被稱為「小深圳」。有地產業人士指，內地品牌沿鐵路拓闊版圖，若能應付居民的日常需求下，毋須刻意加上「內地化」的標籤。

沙田和將軍澳被網民稱為「小深圳」，前者有商場吸引最多內地品牌落戶，包括「八合里牛肉火鍋」、「陳鵬鵬潮汕菜館」及「蘑界．野生菌石鍋雞」等；後者則有「農耕記湖南土菜」、「瑞幸」及「霸王茶姬」等。惟兩個「小深圳」也有褪色跡象，沙田的「北野銅鑼燒」及「檸季」在去年中同告結業，將軍澳的「Fufuland」進駐半年便退場。

美聯旺舖董事江靜明指，內地品牌沿鐵路開分店拓闊版圖，沙田區成功吸引內地商家落戶，繼而影響石門等周邊地區。

石門一帶也有「小深圳」之稱，中原工商舖董事總經理潘志明補充，該區商場曾開設大量賣蔬菜和凍肉的地舖，也有小食店和按摩店，但他直言，該處是服務附近居民的民生商場，「大家並非追求奢侈品或精緻餐飲，而是便利與大眾化，買到日常用品便可。」他認為，店舖能反映區域性商場的特色，但毋須刻意貼上「內地化」標籤。

記者：仇凱瑭、林家希