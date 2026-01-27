巴士安全帶︱遇意外無扣安全帶保險點計？保險業聯會：未盡保護責任 賠償或打折

新修訂的《道路交通規例》於1月25日實施，乘搭巴士等公共交通工具及商用車時，如座位上設有安全帶，乘客必須佩戴，否則最高可被罰款5,000元及監禁3個月。香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受《星島頭條》訪問時指，若乘客在意外時沒有佩戴安全帶，賠償額或會因未盡保護責任而「打折扣」。

劉佩玲提醒，司機及乘客均須採取適當的保護措施，未有佩戴安全帶雖非刑事罪行，「唔至於令你無得賠」，但仍有機會影響保險及民事索償的賠償金額。

站立時緊握扶手屬保護措施

劉佩玲指，公共交通工具的第三者責任保險，保障司機以外的所有人，當中包括乘客。她提醒，若乘客在有安全帶提供的情況下沒有佩戴，不單屬違法行為，如發生意外，更等同未有採取適當措施保護自己。雖然保險公司仍會處理及作出賠償，但賠償金額有機會「打折扣」。她舉例解釋：「如果你本身戴咗安全帶，發生意外可能只係撞親個下巴，但如果因為無戴安全帶而成個人飛出去，就會成為一個好大嘅因素，令到（賠償）一定有折扣。」

她續指，即使乘客向司機提出民事索償，法庭在審理時亦會考慮事主有否佩戴安全帶，作為判斷責任的因素之一，繼而影響最終的賠償金額。對於在巴士上站立的乘客，劉佩玲則指，雖然沒有配置安全帶，但緊握扶手或吊環亦算是保護措施。

至於如何獲得更全面的保障，劉佩玲建議市民可額外購買意外、人壽及醫療保險。若不幸遇上嚴重車禍導致傷殘，意外保險亦會提供相應的賠償。

記者：李健威

攝影：何君健

相關新聞：

巴士安全帶︱交諮會支持法例延伸至其他車種 黃仕進：乘客安全應放首位

巴士安全帶︱黨友曾稱「無需公眾諮詢 」 陳恒鑌：議會已充分討論 相信市民普遍支持

巴士安全帶︱稱初期或不便 李家超籲「認清事實」：英美等國家亦有佩戴規定