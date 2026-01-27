Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全帶︱稱初期或不便 李家超籲「認清事實」：英美等國家亦有佩戴規定

社會
更新時間：10:36 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:36 2026-01-27 HKT

安全帶新法實施，市民乘搭巴士等公共交通工具和商用車時，若有關座位設有安全帶，就必須佩戴安全帶，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。行政長官李家超今早（27日）行會前見記者時表示，明白新措施會帶來行為改變，尤其初期要習慣是會不方便，但形容這個小的行為改變，就可以減低嚴重受傷風險70%、減低死亡風險40%。他強調，用意是保障乘客身體安全，在實施過程會以公眾教育、勸喻培養習慣為首階段目標。

李家超：小的行為改變 大減嚴重受傷機會

李家超又指，會要求運輸及物流局對於公共交通工具營運商，向他們發出清晰要求，包括妥善處理安全帶的清潔、性能等問題。他表示，配戴安全帶的建議，是因應2018年大埔公路發生的嚴重交通意外，當時而導致19死66傷。當時審視這個事件的獨立委員會和專家，作出的主要建議正是強制佩戴安全帶，以防範類似事故發生而引起大量傷亡，因此這是經過研究討論、以及在悲痛教訓中，提出保障乘客安全的措施。

稱內地、英國等已實施相關法例多年

李家超又稱，乘搭公共交通工具要佩戴安全帶在很多國家和地區已實行多年，包括內地、英國、澳洲、新加坡等，部分實行時間超過十年、甚至二十年，呼籲「認清事實」。他強調，立法目的是乘客無需擔心被拋出車外，亦能減少車廂內二次碰撞。

至於執法方面，李家超表示，法律同時容許在一些緊急或突發情況下，若有合理辯解，是無需要負上責任。他指會在這方面多做解說，在不同情況下，會以「法、理、情」兼備處理。

被問到有否親身乘搭巴士並實測扣上安全帶，李家超無正面回應。

