唱高散貨丨非法賣空股票賺差價330萬元 兩對夫婦9項欺詐罪罪成 押後2.9判刑

兩對夫婦涉嫌於2020年從「微信女」獲取股票市場貼士後，在沒有持有相關股票的情況下，致電證券行經紀訛稱持有股票並指示沽出股票，其後在股票下跌至低價位時，透過其他證券行買回股票，以助填補股票完成交易，賺取差價約330萬元。4人否認9項欺詐罪受審。區域法院法官李慶年指，本案為4人在數個月內持續商討執行的股票交易計劃，以從中獲利，而主腦必然知道另外3人致電沽盤時，必須向證券行經紀作虛假陳述，才可實行其非法賣空計劃，最終裁定4人9項欺詐罪罪成。案件押後2月9日判刑，期間為兩女被告索取感化及社服令報告

首宗非法賣空案件以欺詐罪定罪

控方表明本案為香港首宗非法賣空案件以欺詐罪定罪，欺詐罪最高刑罰為14年監禁。辯方指明本案史無前例，兩名男被告均指他們自被捕及面對審訊後開始出現精神病症狀，惟不建議為兩名男被告索取精神科醫生報告，建議索取社會服務令報告。

李官表明本案4名被告「即時判監機會好高」，指出兩名男被告為本案主腦，兩名女被告只是「聽老公講」 ，受老公指示，故認為兩名女被告有減刑空間，4人的個人罪責也有所分別，亦指兩名男被告：「佢應該自責佢累埋個老婆囉，佢自己玩就好啦 」。

李官另冀辯方準備陳詞，包括涉案行為會否引起寒蟬效應及骨牌效應？為何賣空行為在香港屬非法？

被告曾欲認非法賣空罪不被接納

4名被告依次為：49歲男被告李景康、48歲女被告陳藝思、48歲男被告林顯輝及50歲女被告許佩欣，共被控9項欺詐罪，交替控罪為9項非法賣空。4人願意承認9項非法賣空罪的交替控罪，惟不被控方接納，4人遂就9項欺詐罪受審。

9項欺詐罪指他們於2020年6月23日至9月9日期間，多次欺騙「星火證券」客戶主任洪榮坤，向其訛稱擁有某些股份，意圖欺詐星火及誘使其就該等股份發出賣盤。4名被告因而獲得330萬元的利益，而星火亦蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

法官李慶年裁決時指，4人在開審前已承認非法賣空，陳藝思、林顯輝及許佩欣在開審後數天已確認「星火證券」作賣空時錄音作虛假陳述，辯方質疑若洪榮坤早已知悉4名被告的非法賣空計謀，洪榮坤或「星火證券」便沒有受騙，4人的欺詐罪則不應成立；故本案的重點在於洪榮坤的口供是否可靠及可信。

被告致電沽盤時作虛假陳述

陳、林及許分別以電話方式向星火證券落盤，指示洪榮坤沽售4間有限公司的股票，過程會被錄音，而在分秒必爭的股票市場，有關口頭指示大多只需10秒內完成，洪榮坤發現3人的星火證券戶口沒有相關股票，問他們是否在其他證券行持有相關股票。3人均虛假地聲稱持有股票，致使洪相信他們並替他們落盤，以執行相關交易。

李官認為洪榮坤作供簡單直接，合情合理，沒有捏造證供的痕跡。李官另認為辯方僅聚焦對辯方有利的事項，對證人作出陰謀論式盤問，而且辯方把「星火證券」「欠缺人手」的內情，強說成「先沽後賣」的內情，實有混淆視聽之嫌。

李官分析李景康及陳藝思兩人的錄影會面紀錄指，兩人起初辯稱涉案為正常股票炒賣活動，而他們指洪榮坤早知他們「先沽後賣」的計謀，顯然只是事後堆砌的指控，以逃避欺詐之嫌。李官認為李景康作為主事者，必然知道陳藝思、林顯輝及許佩欣致電沽盤時必須作虛假陳述，才可令其非法賣空計劃得以實行。

案件編號：DCCC836/2023

法庭記者：劉曉曦