歌唱導師非禮襲擊7男罪成 官指被告違反誠信行為卑鄙 判囚43月

社會
更新時間：16:24 2026-01-26 HKT
發佈時間：16:24 2026-01-26 HKT

《中年好聲音》百強選手林俊一於2008年至2023年間分別在授課期間非禮7名男子，當中包括15歲男童，犯案期間更稱「假若你想成名，被性侵是普遍的」。經審訊後，林俊一被裁定9項非禮及2項普通襲擊罪成，暫委法官鍾偉強今於區域法院判刑，指被告違反誠信，藉音樂老師身份非禮各事主，當中更包括未成年人士，被告罔顧他人感受及只求滿足個人慾念，行為卑鄙及犯案長達5年之久，更令部分事主出現創傷後壓力症徵狀，終判監43月。

39歲被告林俊一，報稱歌唱導師，被裁定9項非禮罪及2項普通襲擊罪成。控罪指，他於2008年至2023年7月7日期間，分別在長沙灣及葵涌的工廈單位內非禮當時15歲男童X、男子A、B、C、F、J；另於2022年至2023年7月，分別3日在長沙灣襲擊男子男子D及F。被告另涉8項非禮及1項普通襲擊罪，則獲裁定罪脫或表證不成立。

案件編號：DCCC234/2024
法庭記者：王仁昌

