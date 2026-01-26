歌唱導師非禮襲擊7男罪成 官指行為卑鄙違誠信判囚43月 求情稱進修神學打算與女友結婚

《中年好聲音》百強選手林俊一於2008年至2023年間分別在授課期間非禮7名男子，當中包括15歲男童，犯案期間更稱「假若你想成名，被性侵是普遍的」。經審訊後，林俊一被裁定9項非禮及2項普通襲擊罪成，暫委法官鍾偉強今於區域法院判刑，指被告違反誠信，藉音樂老師身份非禮各事主，當中更包括未成年人士，被告罔顧他人感受及只求滿足個人慾念，行為卑鄙及犯案長達5年之久，更令部分事主出現創傷後壓力症徵狀，終判監43月。

仍堅稱遭陷害還押期間進修神學打算與女友結婚

鍾官今引述辯方求情，指被告過去曾在不同歌唱比賽中獲獎及向社福機構提供低價課程，曾教導逾500名學生，可謂桃李滿門及對音樂界有所貢獻，惟被告因本案身敗名裂，日後沒有機會重返音樂或教育界；辯方亦指被告沒有自暴自棄，在還押期間進修神學及成為基督徒，被告也打算與女友結婚，並呈上被告家人、學生及僱主等人的求情信。

雖然鍾官接納被告在案中的非禮行為並非同類罪行中最嚴重者，但指本案嚴重性在於被告違反誠信，他利用自己音樂老師的身份，以改善唱歌技巧為由非禮事主，罔顧他人感受，只為滿足自己個人慾念，其行為卑鄙，而且被告犯案時間長達5年，涉及7名不同事主，並非一時衝動犯案。

此外，根據感化報告，被告聲稱自己對同性身體接觸的界線感到模糊，並堅持否認自己曾接觸事主的下體及稱遭人陷害，鍾官批評被告毫無悔意。

部分事主現創傷壓力症徵狀需接受治療或輔導

鍾官亦引述事主創傷報告內容，指事件導致事主B、F及J出現創傷後壓力症徵狀，建議他們接受心理治療或輔導，其中B遭侵犯時，其女友也在場，B事後出現記憶閃回的情況，影響其工作及建立親密關係。事主X案發時未成年，他沒有被診斷出創傷後壓力症，但事後對他人親近有所保留，現正逐漸克服，報告沒有建議X接受任何治療。

鍾官指，本案中被告對X的非禮罪行最為嚴重，被告較X年長22歲，藉音樂老師身份犯案，幸好事件沒有對其造成長遠影響。鍾官採用總刑期45月作量刑起點，考慮到被告的個人背景、無案底及利用相同方法重犯的機會不大，酌情減刑2個月，終判囚43月。

案情指，被告案發時先後在葵涌豪華工業大廈、長沙灣昌發工廠大廈及順利商業大廈內經營音樂教室。被告在上課期間曾要求X在地上伸展，並詢問X有沒有「打飛機」及要求X脫褲讓他觀察，後來更拉下X的褲子及非禮其下體，被告更稱自己曾讀醫科，要求X把他當成「大哥哥」。被告在另一節課上再次用手非禮X下體，更向X說到「假若你想成名，被性侵是普遍的」，又親吻X的臉及稱X很可愛。

裁定9項非禮及2項普通襲擊罪成涉7男子

X上結他課時向結他導師談及事件，X最終報警。警方落案起訴被告後，事件被媒體報道，其餘事主亦報案求助，包括男子A、B、C、F及J，他們均在課上遭被告非禮下體。被告另曾藉化妝及修眉，趁機親吻男子D及F，因而被裁定普通襲擊罪成。

39歲被告林俊一，報稱歌唱導師，被裁定9項非禮罪及2項普通襲擊罪成。控罪指，他於2008年至2023年7月7日期間，分別在長沙灣及葵涌的工廈單位內非禮當時15歲男童X、男子A、B、C、F、J；另於2022年至2023年7月，分別3日在長沙灣襲擊男子男子D及F。被告另涉8項非禮及1項普通襲擊罪，則獲裁定罪脫或表證不成立。

案件編號：DCCC234/2024

法庭記者：王仁昌