高鐵香港段點站增至110個 包括南京、無錫 港鐵辦首航慶祝活動推優惠

高鐵西九龍站出發列車的直達站點，即日起再新增16個，包括南京、無錫、合肥等，令高鐵（香港段）直達站點總數增至110個。港鐵公司今日（26日）舉行首航慶祝活動。運輸及物流局局長陳美寶於致辭時表示，今次高鐵站點不單止突破100個的大關，更直接把數字推進到110個站點，「不單是象徵公共交通運輸的新里程碑，更可以引證及體現香港和內地密切的聯繫。」

高鐵推「買一送一」等限時優惠

陳美寶指，香港有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，隨著高鐵西九龍站能接駁到內地龐大的高鐵網絡，帶領香港市民和遊客可到內地走遍大江南北，亦體現香港作為超級聯繫人角色。

是次高鐵新增的其他站點，位處華東、潮汕、廈門及福州地區。其中，新設的上海虹橋綫列車，沿途前往包括南京、無錫及合肥等華東地區重點城市，港鐵公司特別與旅行社合作舉辦了首發團，連同其他乘客共有逾400名乘客乘搭首列新綫列車出行，反應十分熱烈。另外，高鐵亦將會推出包括「買一送一」等限時優惠，答謝乘客支持。

