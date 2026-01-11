高鐵增16站︱市民讚直達站越多旅行路線越豐富 惟憂團費相應增加

港鐵今日（11日）宣布，自本月26日起，高鐵將新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個熱門旅遊城市及文化古都，令西九龍站出發的直達列車目的地增至110個。有市民表示，新增車站為乘客提供更多選擇，對居住在距機場較遠的居民尤為便利；不過亦有市民擔心，站點增多可能令人流上升，或會增加購票難度。

市民憂票價帶動旅行團漲價

從廣州回港的梁先生指，有些市民無法乘坐飛機，而高鐵新增車站則讓他們多了一種出行方式。他認為高鐵與飛機在費用上差異不大，但高鐵通常僅需提前半小時即可進站上車，飛機則需預留約兩小時。被問及會否乘搭高鐵前往新增站點，他坦言「如果需要去那些地方，我就會去，不會特別在意使用甚麼交通方式。」

黃大仙居民葉女士則表示，會考慮利用高鐵前往新增車站，指平日參加旅行團前往湖南、張家界等，都是通過高鐵出行，自言對高鐵服務相當信賴。不過，她亦認為站點增多，旅行路線亦隨之增多，選擇目的地時更需仔細考慮，「希望前往這些地方的高鐵票價能夠便宜一些，這樣（短途）旅行團的價格就不會因車票成本增加而上升。」

針對上海虹橋臥鋪列車改為每日開出，她也表示會再作評估，「如果車程僅有7至8小時，那還在可接受範圍內」。她指，臥鋪與飛機相比，會帶來截然不同的旅遊體驗。

有市民不感興趣 時間充裕先考慮

與朋友從廣東返港的陳小姐表示，雖然新增車站確實為市民提供了另一種選擇，但最終還是取決於個人喜好，「我通常會更傾向乘坐飛機，如果時間較充裕，才會考慮高鐵」。至於上海虹橋臥舖列車，她同樣興趣不大，「我去旅行主要是參觀景點，而不是體驗臥鋪。」

同時，也有市民擔心新增車站會加大購票難度。不願露面的羅女士表示，她平日乘坐高鐵都會提早出門1至2小時，「目前人流已經很多，甚至買不到直達票，只能改買轉乘票」，認為隨新增車站，會有更多港人回鄉或外遊，人流量勢必增加，屆時等候時間將延長，直達車票也會越來越難購買。

記者、攝影：曾智華