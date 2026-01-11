Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高鐵再增16個站點 1.26起直達南京、無錫、合肥等地 上海臥鋪列車增至每日開出

社會
更新時間：14:22 2026-01-11 HKT
發佈時間：14:22 2026-01-11 HKT

由港鐵公司營運的高鐵（香港段）自開通以來，持續增加直達站點及班次，覆蓋及服務不斷提升。港鐵今天（11日）宣布，由本月26日起，高鐵將再新增16個站點，直達站點總數超過一百個，標誌服務進入另一新里程碑，進一步加強兩地聯通。新增站點包括南京、無錫、合肥等多個熱門旅遊城市及文化古都，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。同時，上海虹橋臥鋪列車的服務將由原來的周五至周一開出，增至每日開出；而往來廣州南站等的班次亦會加密。

是次的站點數目和服務提升將惠及短、中、長途旅客，乘客可於明天（12日）起預購相關車票。港鐵公司衷心感謝兩地政府部門及內地鐵路單位的支持與協作，促成這項進一步支持香港和內地城市的商務、旅遊及探親等出行需求的升級安排。

高鐵新增車站：

  • 肥南站
  • 南京南站
  • 無錫東站
  • 清遠站
  • 汨羅東站
  • 泉州東站
  • 泉州南站
  • 惠東站
  • 惠州南站
  • 福州南站
  • 汕頭南站
  • 惠來站
  • 陸豐東站
  • 陸豐南站
  • 潮南站
  • 興寧南站

提升往來廣州南、潮汕、廈門及福州的高鐵服務

港鐵表示，將進一步加密往來香港西九龍站與廣州南站的短途列車班次，由每日19對增加至24對，進一步便利大灣區出行。隨著廣汕鐵路及汕汕鐵路相繼開通，往來西九龍站與潮汕、廈門及福州一帶的長途列車路線亦將途經更多站點，為旅客帶來更豐富的出行選擇。其中，往來香港西九龍站與福州站的行車時間更會縮短約20分鐘，進一步提升出行效率。

此外，港鐵亦調整了部分長途列車路線安排。目前每日3對往返西九龍站與廈門站的列車中，其中1對將延伸至福州站作為終點站，讓旅客往來粵東及閩南地區更方便快捷。同時，往來西九龍站與汕頭站的列車班次亦會由每日4對增加至5對。

上海虹橋臥鋪列車每日開出

港鐵指，自本月26日起，往來香港西九龍站與上海虹橋站的臥鋪列車服務將由每周四對增加至每日開行，為旅客提供更靈活的出行選擇。連同日間班次，每日將有3對列車往返香港與上海，進一步便利兩地之間的商務與休閒往來。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，高鐵自開通以來廣受各界歡迎，港鐵亦與兩地政府部門及內地鐵路單位積極協作，不斷增加站點、提升服務，進一步服務跨境往來，同時釋放高鐵促進經濟的潛力，融入和服務國家發展大局。楊美珍衷心感謝各部門及單位的支持，合力促成這項重要里程碑。

