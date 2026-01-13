高鐵增16站︱崔定邦料具競爭力 有望帶旺江南旅行團市場

港鐵新增16個高鐵站點，涵蓋南京、無錫、合肥等多個熱門旅遊城市與文化古都，從西九龍站出發的直達站點將增至110個。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，新安排具有一定競爭力，預計可帶動江南旅行團市場，而臥鋪列車也有助業界開拓新客源。

崔定邦今日（13日）在電台節目中指出，新增站點預計將吸引許多來自無錫、太湖、南京等江南地區的旅客訪港。他特別提到，南京作為超級大城市，不僅是旅遊勝地，也是創新科技與研發基地，新增高鐵站後，將便利商務人士南下香港洽談業務或探親。

高鐵在整體行程時間上具競爭力

他指，江南地區一直是港人熱門旅遊目的地，每日均有不少旅行團出發。以往從香港乘飛機前往南京，飛行時間約兩個半小時，但連同提前兩小時抵達機場辦理登機手續，以及抵達後乘車前往市區，全程需時約七個半小時，與高鐵直達南京的時間相若。因此，高鐵在整體行程時間上具有一定競爭力，對港人北上具有相當吸引力。

崔定邦相信，新增站點將帶動旅行團數量增長，加上港鐵公司提供高鐵團體票予旅行社籌辦高鐵團，而高鐵載客量遠高於航班運力，預計可進一步提振江南旅行團市場。新線路覆蓋合肥、無錫及南京等地，旅行團可安排從合肥出發，遊覽包公祠等景點，再前往太湖，最後返回南京感受大城市氛圍、品嚐江南美食後返港。

他預期，高鐵旅遊團可成為農曆新年的熱門產品，並發展為港人前往內地的新興旅遊模式。內地春節假期長達九天，亦有望成為市場新增長點。據了解，已有內地旅行社計劃推出高鐵旅遊產品，讓旅客經香港再前往澳門遊玩。

臥鋪列車每日開行有助開拓新客源

此外，上海虹橋往西九龍的臥鋪列車服務，增加至每日開行；往返廣州南站等短途班次亦會加密。崔定邦表示，臥鋪列車一向受內地旅客歡迎，適合家庭、朋友或閨密團體，下班後出發，翌晨即可抵港遊玩。業界對此期待已久，因臥鋪列車載客量高，有助開拓新客源。

除長途線路外，短途站點也新增清遠、惠東、汕頭南站等。崔定邦指出，潮汕旅行團一向深受港人喜愛，旅客可品嚐滷水鵝及火鍋等地道美食。新增站點涵蓋潮汕主要區域，方便市民直達家鄉或新興旅遊點，不僅可增加潮汕、清遠等旅行團產品，也便利自由行旅客及回鄉探親人士。

