5,000人慈善跑為大埔火災籌款 羅淑佩：體育盛事會接踵而來 為市民和旅客帶來正能量

博愛醫院舉辦、恒基兆業地產集團冠名贊助的「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」今（25日）舉行。活動吸引約5,000 名跑手參與，共同為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」及「大埔火災重建及支援項目」籌款，推動本地安老服務及災後重建工作。

活動設10公里、3公里及1公里賽事，包括個人賽、企業及團體組、親子組及輪椅體驗組。賽事路線途經添美道、干諾道中天橋、中環海濱長廊，並跑入中環心臟地帶。首場10公里賽約7時20分開始，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩、博愛醫院董事局主席黃曉君、立法會議員兼恒基兆業地產執行董事黃浩明、海濱事務委員會主席何文堯、「三料影帝」林家棟等名人主持起步禮及鳴槍。

活動體現寓運動於慈善理念

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭表示，自己連續兩個周日早上，都為跑步賽事主持起步禮，可見香港市民的運動細胞，與對跑步的興趣都很強。她形容活動體現寓運動於慈善的理念，而賽事增設的輪椅體驗組，亦實踐傷健共融精神。

賽事路線途經中環海濱，羅淑佩提到，隨著北角東岸版道東段於上月29日正式啟用，由堅尼地城至筲箕灣，全場13公里的港島海濱正式開通，沿途設共享徑、階梯式座位、遊樂空間、健身設施、釣魚平台等，市民可盡覽維港美麗風光，亦是休閒和健身的好地方。她鼓勵大家充分利用這些新設施積極運動，強健體魄，建立健康生活方式。

羅淑佩亦說，踏入2026年，一系列體育盛事會接踵而來，例如浪琴香港國際馬術盛典2026、世界桌球大獎賽等，希望這些精彩項目，為市民和旅客帶來更多歡樂和正能量。

至於1公里「領袖盃」則於早上8時55分開跑，邀請政商社及傳媒代表參與，包括海關關長陳子達、政府飛行服務隊總監廖嘉俊等。陳子達開跑前表示，今日天氣非常好，形容各選手「人強馬壯、如箭在弦」。

立法會議員兼恒基兆業地產執行董事黃浩明完成10公里及「領袖盃」項目後表示，今年是恒基成立50周年，期望「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」明年順利開幕。被問到如何將籌款用於支援大埔火災災民，他稱視乎政府需要，「等政府有些方案拿出來，我們再決定。」

記者：蕭博禧

攝影：蘇正謙

