宏福苑五級火｜香港律師會與逾60名受災居民直接交流 法援署將設服務櫃位提供協助

大埔宏福苑火災發生近兩個月，香港律師會持續動員為受災居民提供適切支援，協助處理災後法律疑難。律師會今天（24日）假大埔策誠軒舉行「大埔火災支援 — 立法會議員見面交流會」（「交流會」），立法會議員蘇紹聰到場與超過60名受災居民直接交流。

律師會促進政府與居民溝通協調

香港律師會會長湯文龍致辭時表示，律師會相信直接聽取居民的意見及實際需要是回應長期善後需求的關鍵，交流會旨在搭建一個互動、坦誠的溝通平台。律師會將繼續促進政府部門同受影響居民之間的溝通協調。

另外，湯文龍亦提及，香港律師會一直與法律援助署保持聯繫，共同為大埔火災受影響的居民提供支援。法律援助署將於1月下旬及2月上旬，在香港律師會已設立緊急免費法律諮詢櫃位的多個地點設置服務櫃位，為有需要的居民提供協助。

律師會稱，災民在火災後面對廣泛而複雜的法律需要，獲得初步法律諮詢後，仍需進一步的法律服務以提供全面及實際的支援。當中涉及補辦結婚證書、樓契、出生證明書等重要文件、保險及合約事宜、遺產承辦、住屋及家庭相關法律問題等多個層面。律師會指，法律服務尤為重要，可協助當事人證明或追溯遺囑內容、申請遺囑認證或遺產管理書，並在整個過程中保障其合法權益。

蘇紹聰建議政府向居民發放「法律服務津貼券」

蘇紹聰亦建議政府可考慮向受影響的居民發放「法律服務津貼券」，如醫療券般用以補助居民使用法律服務期間的部分開銷，提升服務的可持續性。他又倡議貫徹「調解為先」的理念，鼓勵透過調解方式解決索償爭議，並呼籲政府善用法律科技與線上服務平台。

蘇紹聰會上介紹了政府及立法會就宏福苑火災善後工作正在跟進的重點方向，著重向居民闡釋了長遠居住安排和各領域改善措施，包括提升消防安全、強化樓宇維修的監管及執行、完善業主參與機制，以及改善工地安全措施等。他亦向居民介紹了自己在立法會內已開展的相關工作。隨後，蘇議員介紹了調解的優勢，並示範一邦國際網上仲調中心的運作方式，為義務律師提供免費視訊系統及多語言溝通技術支援，確保受災居民及持份者能更便捷地獲得及時、專業的法律意見。蘇紹聰在會上廣泛聽取居民意見，提供線上及實體意見收集表供居民填寫，以便跟進他們的意願和關注。

前會長彭韻僖、香港律師會理事暨社區關係委員會主席鄭程，以及理事暨社區關係委員會委員譚雪欣律師亦有出席交流會。會後，律師會於策誠軒提供緊急免費法律諮詢服務。

香港律師會指，「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」（2840 1011）已處理逾200宗個案；而7個緊急免費法律諮詢櫃位則處理了160宗個案，為有需要居民提供支援。