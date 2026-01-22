Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜71名傷者已出院 餘下8人情況穩定

更新時間：12:34 2026-01-22 HKT
發佈時間：12:34 2026-01-22 HKT

大埔宏福苑火災發生近2月，政府今日(22日)公布大埔宏福苑火災的醫療支援最新數字，截至1月20日，79名傷者中已有71人出院，餘下8人情況穩定。

康健中心統籌支援 熱線接363宗求助

為協助受大埔宏福苑火災影響的居民，現時由全港十八區地區康健中心／站（康健中心）統籌及協調各項基層醫療服務。基層醫療署自2025年12月1日起，已統籌十八區康健中心設立熱線，為居民提供個人化個案管理，截至1月20日，熱線累計接獲363人次的來電。

此外，宏福苑全體八座樓宇的居民及外籍家庭傭工，直至今年12月31日，均可獲豁免醫管局轄下大部分服務的費用。截至1月20日，醫管局已為約1,900名受影響居民提供醫療服務。

「情緒通」接獲750宗相關求助

在心理健康支援方面，「情緒通」18111精神健康支援熱線由事發至1月20日，已接聽超過17,000宗來電，其中750宗與火災相關。WhatsApp功能亦已處理超過800宗信息，其中約50宗與火災相關。醫管局的24小時「精神健康專線」則收到102宗相關來電，其中40宗來自受影響市民。
 

