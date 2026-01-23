青年宿舍BeLIVING停運︱青聯：與業主達成共識 延長遷出限期一個月至3月31日
更新時間：17:58 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:58 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:58 2026-01-23 HKT
位於銅鑼灣摩理臣山道的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，由紀惠集團旗下酒店改裝而成，香港青年聯會負責營運。項目屬政府資助青年宿舍，惟BeLIVING運作不足3年，便結束營運，逾百名青年租戶須於2月28日或之前搬遷。青聯今日（23日）召開記者會回應停運一事，青聯指，由於臨近歲晚，經與業主紀惠集團商量後達成共識，決定延長租戶遷出限期一個月，至3月31日。
回應欠租：青聯墊支維修費 正商討租金調整
就欠租千萬一事，青聯表示，自承租後大廈各項失修問題浮現，包括漏水、冷氣問題、升降機故障等，在與業主商量後，青聯墊支維修費用，加上青聯有履行租務責位，持續繳交租金，因此雙方同意在已支付的維修費用上，對租金作相應調整，相關事宜仍在商討，相信很快有共識。
過去一周助近半數住戶申請轉往其他青年宿舍
原計劃該宿舍可營運至2028年，但青聯昨日（22日）回應傳媒表示，與紀惠集團的租約將於今年2月28日到期，並獲告知未能續約。青聯已即時通知住客安排搬遷，過去一周已協助近半數住戶申請轉往其他青年宿舍，未來將繼續為住客提供支持，並舉辦惜別活動。
「BeLIVING Youth Hub」為民青局「青年宿舍計劃」下首個由酒店改建的青年宿舍，於2023年3月27日投入服務。該項目由銅鑼灣「旭日酒店」改造而成，提供約194個宿位，房間面積介乎176至324平方呎，最低月租為3800港元。若全部房間租出，預計每月可獲政府資助約106.7萬元。
攝影：陳浩元
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT