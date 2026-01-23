Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安達臣道地盤冧天秤│4人4公司遭票控 再押後至10.23待刑事案審結

社會
更新時間：12:04 2026-01-23 HKT
發佈時間：12:04 2026-01-23 HKT

秀茂坪安達臣道地盤於2022年9月7日發生致命事故，一個重65噸的天秤倒塌，釀成3死6傷。涉事工程大判精進建築、時任「獲授權簽署人」簡浩楷，和其他3人及3間公司事後遭屋宇署發出9項進行工程方式導致有人受傷/財產損毀傳票控罪。案件今於觀塘裁判法院再訊，署理主任裁判官鍾明新應控方申請，將本案押後至10月23日，待涉及同一事故的誤殺案件審結，再處理此案。

控方申押後待刑事案審結

控方透露，相關誤殺案涉及被告簡浩楷，案件已排期在3月19日於東區法院作提訊日，暫未排期高院處理。由於刑事案及傳票案的證人有重疊情況，根據律政司指示，申請押後傳票案，待刑事案審結後才處理。3名被告簡浩楷、林榮燊及精進代表均與律師出庭應訊，餘下被告王偉堅、黃志成及3間公司則由律師代表，全部被告均不反對押後申請。

精進建築代表。陳浩元攝
精進建築代表。陳浩元攝
被告之一林榮燊。陳浩元攝
被告之一林榮燊。陳浩元攝
安達臣道地盤的冧天秤事故，釀成3死6傷。資料圖片
安達臣道地盤的冧天秤事故，釀成3死6傷。資料圖片

9項進行工程方式導致有人受傷/財產損毀傳票控罪共涉及4人及4間公司，被告包括簡浩楷、林榮燊、王偉堅、黃志成、精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司，及新科試驗有限公司。

簡浩楷被控3項誤殺罪

被告簡浩楷早前另因安達臣道事故而被控3項誤殺罪，他被控於2022年9月7日，在香港九龍秀茂坪安達臣道9號至11號安達臣道石礦場發展計劃R2-2地盤內非法殺死男子許文明、潘浩鈺及徐學培。

案件編號：KTS19508-19516/2023
法庭記者：黃巧兒

