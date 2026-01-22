Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

支聯會顛覆案│何俊仁開審前承認煽動顛覆國家政權罪 李卓人鄒幸彤否認控罪

社會
更新時間：10:12 2026-01-22 HKT
發佈時間：10:12 2026-01-22 HKT

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤涉嫌煽動他人結束一黨專政，被控煽動他人顛覆國家政權罪，案件訂於今日開審。何俊仁早前交代擬認罪，今日開審前於西九龍法院正式承認煽動他人顛覆國家政權罪，李卓人及鄒幸彤則否認控罪。

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由大律師沈士文及大律師林芷瑩等代表，鄒幸彤親自行事，今紮馬尾穿棕色大衣出庭，在多名懲教人員看管下坐於訟辯席上。李卓人穿黑色上衣深藍色外套，何俊仁則穿黑色上衣，2人精神不俗，遭懲教人員區隔開，在被告欄內分坐左右。西九龍法院大樓外約有數十警力戒備，相比早前「35+」顛覆案及黎智英案審訊明顯較少，法院亦有逾百名公眾輪候入庭，亦有多名外國領事到場。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC155/2022
法庭記者：陳子豪

