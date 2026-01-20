阿蘇火山直升機失聯︱官網暫停直升機觀光遊覽 港旅業指高端具風險 旅行團不常見

日媒報道，一架從熊本縣阿蘇市旅遊設施起飛的觀光直升機失聯，警方和消防部門正在阿蘇山中岳火山口周圍地區進行搜尋，機上載有一男一女台灣旅客。翻查阿蘇火山直升機觀光官網，該公司已暫停提供相關服務。旅遊促進會總幹事崔定邦接受《星島頭條》查詢指，直升機觀光屬於高端且具風險活動，而且屬於特別活動，一般旅行團都不會安排相關行程，港人亦較少接觸。

崔定邦表示，由於直升機可乘坐人數較少，旅行團一般不會安排相關行程，「一個團十數人，直升機真係坐唔到」。不過他亦指，相關飛行觀光活動在世界各地都有，或需要定制。至於自由行方面，他相信港人亦較少接觸類似活動。

「航空或飛行活動」或不受保

香港保險業聯會行政總監劉佩玲呼籲，如有安排相關行程，在購買旅遊保險時要特別注意保單事項，部分保單或不受保包括汽車拉力賽、汽車競賽、跑步以外的競速比賽、潛水深度超過40米的深水潛水、航空或其他飛行活動等。她強調，今次事故要視乎購買的旅保有否註明不保障「航空或飛行活動」，並解釋如以購票乘客身份，乘搭由認可航空公司或包機公司經營的全面持牌載客飛機，則不在此限，著旅客無需過份擔心。

至於旅遊保險的死亡賠償，劉佩玲則指需視乎保額，保單及購買級數各有不同，惟旅遊保險對人身意外死亡最高多為100萬元。

近距離俯瞰火山口航線約1萬日圓

翻查阿蘇火山直升機觀光官網，該公司在首頁顯眼位置貼出「由於多種原因，直升機觀光遊覽暫時停止」的告示。另外，該公司目前提供4項服務，包括飛行時間約4分鐘的阿蘇山麓航線、以接近火山口視角為主的火口俯瞰航線、完整感受火山地形與周邊景觀阿蘇火山深度體驗航線，以及包機行程。包機行程費用為60,000日圓，即約3,000港元。至於飛行時間約7分鐘、近距離俯瞰阿蘇山中腹噴火口的航線，費用約10,000日圓。

記者：李健威